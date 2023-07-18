بيع نسخة من هاتف آيفون بأكثر من 190 ألف دولار (فيديو)

بيعت نسخة من الجيل الأول لهاتف آيفون بسعة 4 غيغا بايت في علبة أصلية غير مفتوحة، بمزاد علني في الولايات المتحدة، مقابل 190 ألفًا و372 دولارًا.

وطرحت شركة (LCG) الهاتف للمزاد العلني، وتلقت 28 عرضًا بعد الطرح، ليباع الهاتف بنحو 400 ضعف سعره الأصلي.

وكان من المتوقع أن يصل سعر نسخة آيفون المبيعة إلى ما بين 50 ألفاً و100 ألف دولار، إلا أنها بيعت في النهاية بما يفوق كل التوقعات، محطمة الأرقام السابقة في المزادات.

An unopened first-generation iPhone just sold for $190,000. It has 4GB…. LOL pic.twitter.com/LHa8ihLYbr — Gerron Jordan (@GerronJordan) July 18, 2023

وبحسب دار المزادات، فقد عُرض الآيفون ضمن مجموعة استثنائية في سابقة أولى من نوعها، منذ أن صدر في 29 يونيو/حزيران 2007 بعد ثلاثة أسابيع من إعلان ستيف جوبز عن الآيفون في 9 يونيو، مغيّرًا صناعة الهواتف الذكية إلى الأبد.

An unopened first-generation iPhone from 2007 sold for more than $190,000 at auction, nearly 400 times its original price. @EdLudlow explains pic.twitter.com/kvVRdqgwbp — Bloomberg (@business) July 18, 2023

وعُرف هذا الإصدار بندرته الشديدة التي ارتبطت بمبيعاته الضئيلة، إذ آثر المشترون حينها شراء إصدار آخر ذي مساحة تخزين أكبر، فاتخذت الشركة حينئذ قرارًا بإيقاف تصنيعه بعد نحو شهرين فقط من إصداره.

وكانت “أبل” قد أعلنت عن الجيل الأول من هاتف آيفون مطلع عام 2007، ثم طرحته بعد ستة أشهر في الأسواق بسعر 500 دولار لسعة 4 غيغا بايت، و600 دولار لسعة 8 غيغا بايت.

وقدَّم ستيف جوبز، الرئيس التنفيذي الراحل لـ”أبل”، أول هاتف آيفون في التاسع من يناير/كانون الثاني من عام 2007، بشاشة قياسها 3.5 بوصات، ومعالج بسيط من سامسونج، وكاميرا خلفية بدقة 2 ميغا بكسل، وذاكرة عشوائية بحجم 128 ميغا بايت، مع دعم شبكات الجيل الثاني فقط، وقد تجاوزت مبيعات الإصدار الأول من آيفون 6 ملايين وحدة.