بيع نسخة من هاتف آيفون بأكثر من 190 ألف دولار (فيديو)

بيعت نسخة من الجيل الأول لهاتف آيفون بسعة 4 غيغا بايت في علبة أصلية غير مفتوحة، بمزاد علني في الولايات المتحدة، مقابل 190 ألفًا و372 دولارًا.

وطرحت شركة (LCG) الهاتف للمزاد العلني، وتلقت 28 عرضًا بعد الطرح، ليباع الهاتف بنحو 400 ضعف سعره الأصلي.

وكان من المتوقع أن يصل سعر نسخة آيفون المبيعة إلى ما بين 50 ألفاً و100 ألف دولار، إلا أنها بيعت في النهاية بما يفوق كل التوقعات، محطمة الأرقام السابقة في المزادات.

وبحسب دار المزادات، فقد عُرض الآيفون ضمن مجموعة استثنائية في سابقة أولى من نوعها، منذ أن صدر في 29 يونيو/حزيران 2007 بعد ثلاثة أسابيع من إعلان ستيف جوبز عن الآيفون في 9 يونيو، مغيّرًا صناعة الهواتف الذكية إلى الأبد.

