حرائق وقتلى.. موجات حر قياسية تجتاح العالم والأمم المتحدة تحذر (فيديو)

أعلنت الأمم المتحدة، الثلاثاء، أنه ينبغي للعالم أن “يستعد لموجات حر أكثر شدة”، في تحذير يتزامن مع موجة حر شديد يعانيها سكان النصف الشمالي من الكرة الأرضية.

وقال جون نيرن، المستشار الرفيع المستوى لشؤون الحرارة الشديدة في المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، إن “شدة هذه الظواهر ستستمر في الازدياد، وعلى العالم أن يستعد لموجات حر أكثر شدة”.

وفي اليونان، تحاول فِرق الإطفاء، الثلاثاء لليوم الثاني، إخماد حرائق غابات قرب العاصمة أثينا، حيث أجلي الكثير من السكان من منتجعات ساحلية طالها القيظ.





واندلع الحريق الأعنف في غابة ديرفينوريا على بُعد 50 كيلومترًا شمال أثينا حيث يحاول 140 فردًا من فِرق الإطفاء، تؤازرهم ست قاذفات مياه ومروحية السيطرة على الحريق.

من جهته، قال قطاع الطوارئ في سويسرا، اليوم الثلاثاء، إن الطقس الجاف للغاية يفاقم من حرائق الغابات التي اندلعت أمس الاثنين في “كانتون فاليه” جنوب غربي البلاد.

ويُقدّر المسؤولون أن الحريق الذي اندلع على منحدر بالقرب من بلدية بيتش، سيُبقي قطاع الطوارئ منشغلًا لأيام. وقد جرى نقل نحو 200 شخص إلى أماكن أكثر أمنًا كإجراء احترازي.

إنذار أحمر في إيطاليا

وفي أمريكا الشمالية وآسيا وشمال إفريقيا وحوض البحر الأبيض المتوسط، يُتوقع أن تتجاوز الحرارة 40 درجة مئوية هذا الأسبوع، بسبب اشتداد موجة الحر في النصف الشمالي من الكوكب.

ودقت السلطات الصحية في دول عدة في أوربا وآسيا وأمريكا الشمالية ناقوس الخطر، وحثت السكان على شرب المياه والسوائل والاحتماء من الشمس، في توجيهات تُشكّل تذكيرًا جديدًا بأخطار الاحترار العالمي.

ويُتوقع أن تقارب درجة الحرارة في إيطاليا 48 في سردينيا ومناطق من إسبانيا تفوق الحرارة فيها المستويات الموسمية الطبيعية بـ15 درجة، ومستويات قياسية في الولايات المتحدة.

ووُضعت 20 مدينة إيطالية ضمن الإنذار الأحمر من بولزانو عند أقدام جبال الألب، وصولًا إلى باليرمو في صقلية، مرورًا بالبندقية وبولونيا وفلورنسا وروما ونابولي وكالياري.

وسيعاني جنوبي إسبانيا درجات حرارة قصوى، قد تصل إلى 44 في منطقة مورثيا. وكانت البلاد قد شهدت الأسبوع الماضي موجة حر قاسية، وسيبقى الإنذار الأحمر قائمًا في مناطق أراغون شمالًا وباليار شرقًا وكاتالونيا في الشمال الشرقي.

وقالت مصلحة الأرصاد الجوية الوطنية إن هذه الحرارة أعلى بـ10 إلى 15 درجة مئوية من المعدلات الموسمية. ويُتوقع أن تستمر موجة الحر حتى الأربعاء، على أن تتراجع حدتها بدءًا من الخميس.

حرائق في كندا

وفي الولايات المتحدة، تراقب مصلحة الأرصاد الجوية موجة حر “خانقة” في جنوبي البلاد، وتتوقع مستويات قياسية.

في منطقة ديث فالي (وادي الموت) الشهيرة في كاليفورنيا التي تُعَد من أكثر مناطق العالم سخونة، سجلت الحرارة 52 درجة مئوية الأحد، وأدّت حرائق عدة عنيفة في جنوبي هذه الولاية إلى إجلاء السكان.

وفي كندا، اجتاحت الحرائق أكثر من 10 ملايين هكتار هذه السنة مع تواصل 882 حريقًا حتى الاثنين من بينها 579 خارج السيطرة، وفق ما أوضح مركز مكافحة حرائق الغابات في كندا.

وقضى فردا إطفاء وهما يكافحان هذه الحرائق الهائلة، حسب ما ذكرت السلطات.

وانتقلت سُحب الدخان مجددًا إلى الولايات المتحدة، مما أدى إلى إصدار تنبيهات بشأن جودة الهواء في جزء كبير من شمال شرقي البلاد.

اليابان والصين

أصدرت اليابان، الاثنين، تحذيرات من ضربات شمس محتملة في 32 من مناطقها الـ47 التي تشهد حرارة تقترب من مستواها القياسي المطلق البالغ 41.1 درجة مئوية والمسجَّل في 2018.

وتواجه اليابان أيضًا تساقط أمطار غزيرة قضى فيها 8 أشخاص على الأقل، وتلقّى 60 شخصًا على الأقل علاجًا من ضربة الشمس في اليابان، حسب ما أفادت وسائل إعلام محلية، منهم 51 نُقلوا إلى مستشفيات في طوكيو.

وحطمت الصين، الأحد، المستوى القياسي لأعلى حرارة في منتصف يوليو/تموز مع 52.2 درجة مئوية في منطقة شينجيانغ القاحلة في غربي البلاد.