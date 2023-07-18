ظهور جديد للبرهان خلال اجتماع عسكري بمقر قيادة الجيش (فيديو)

نشر الإعلام العسكري للجيش السوداني، مساء الاثنين، مقطعًا مصورًا لقائده الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وهو يترأس اجتماعًا عسكريًّا يضم قادة الجيش.

وظهر البرهان وهو يؤدي السلام على عدد من العسكريين قبل أن يجلس ليترأس الاجتماع في مبنى القيادة العامة. وكان آخر ظهور للبرهان في مقطع فيديو خلال زيارته مقر القوات البرية في 17 مايو/أيار الماضي.

ويشهد مبنى القيادة العامة للجيش اشتباكات عنيفة منذ أكثر من شهر، حيث يتنافس كل من الجيش وقوات الدعم السريع للسيطرة عليه.

ويضم هذا المقر مباني عدة مهمة، منها مبنى المخابرات ومبانٍ سكنية لإقامة عدد من الدبلوماسيين وموظفي الخدمة المدنية، ومنهم قائد قوات الدرك.

كما يضم بيت الضيافة الذي يقيم فيه عادة القائد العام للقوات المسلحة، وكان يقيم فيه الرئيس السابق عمر البشير. ويقع مقر القيادة بالقرب من منطقة المطار التي تربطها مداخل عدة مع مبنى القيادة العامة.

يُذكر أن الاشتباكات بين الجيش والدعم السريع دخلت شهرها الرابع، وقد خلّفت أكثر من 3 آلاف قتيل أغلبهم مدنيون، وما يزيد على 3 ملايين نازح ولاجئ، حسب وزارة الصحة السودانية والأمم المتحدة.