إدانات واسعة بعد قصف روسيا لأوديسا.. وكييف: 60 ألف طن من الحبوب أتلفت جراء الضربات

أعلن وزير الزراعة الأوكراني، الأربعاء، أن 60 ألف طن من الحبوب المخصصة للتصدير والمخزنة في ميناء “تشورنومورسك” الأوكراني قرب أوديسا، قد أتلفت جراء الضربات الروسية ليلًا.

وقال ميكولا سولسكي في بيان نشر على موقع وزارته، “سيلزم الأمر سنة على الأقل لإصلاح البنى التحتية المتضررة بشكل كامل. في ميناء تشورنومورسك أُتلف 60 ألف طن من الحبوب كان يفترض أن تُرسل عبر ممر الحبوب قبل 60 يومًا”.

وأضاف أن “البنية التحتية للحبوب للتجار والناقلين الدوليين والأوكرانيين كانت الأكثر تضررًا”، مشيرًا إلى أن “الأمن الغذائي العالمي أصبح في خطر مرة أخرى” بسبب هذه الهجمات التي استهدفت مواقع أوكرانية مرتبطة بتصدير الحبوب.

On 18 and 19 July Russia attacked the port infrastructure #BSGI in Odesa and Chornomorsk. The infrastructure of Kernel, Viterra, CMA CGM Group was damaged. Humanity is being held hostage by a terrorist state that is blackmailing the world with famine ➡️ https://t.co/4t0tP1hIRe pic.twitter.com/ebgHF6PUXj

— Мінагрополітики UA (@Ministry_agroUA) July 19, 2023