إذاعة إجابات امتحان عبر مئذنة مسجد في الأردن (فيديو)

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن مقطع فيديو لشخص يستخدم مكبرات الصوت في أحد المساجد، لكن ليس بهدف الأذان للصلاة.

وأثارت الواقعة استغراب السكان، أمس الثلاثاء، عندما بدأ الشخص بإذاعة إجابات اختبار التوجيهي لطلبة الثانوية العامة في محافظة البلقاء.

وجرى تداول المقطع على نطاق واسع، وعبّر ناشطون أردنيون عن حالة من الغضب والامتعاض، بينما أشارت وسائل إعلام إلى أن الواقعة ليست الوحيدة.

ونقلت مواقع أردنية عن وزارة التربية والتعليم في البلاد، قرارها نقل 4 مراكز اختبارات إلى مقار أخرى إثر محاولات الغش، بينما قالت مديرية التعليم في بيان إن الشرطة ألقت القبض على الرجل وباشرت التحقيق معه.

وقالت مديرية الأمن العام في الأردن، إن قوة أمنية مكلَّفة بتأمين حراسة إحدى المدارس التي تُجرى بها امتحانات الثانوية العامة في محافظة البلقاء، تحركت إلى أحد المساجد القريبة بعد سماعهم شخصًا استخدم مكبرات الصوت لمحاولة تغشيش إجابات امتحان الثانوية العامة.

وأكد الناطق الإعلامي أن “القوة الأمنية تمكنت من ضبط ذلك الشخص على الفور داخل المسجد، وبوشر التحقيق معه تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحقه”.

وتفاعل ناشطون مع مقطع الفيديو، مُعبّرين عن امتعاضهم من استخدام مكبر صوت المسجد وسيلةً للغش.