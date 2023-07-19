الإمارات وتركيا توقعان اتفاقيات ومذكرات تفاهم بأكثر من 50 مليار دولار

أفادت وكالة الأنباء الإماراتية، اليوم الأربعاء، بأن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الإمارات شهدت العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين بقيمة إجمالية بلغت 50.7 مليار دولار.

كما اتفق الجانبان على إنشاء “لجنة استراتيجية عليا” بين البلدين، مع المضي قدمًا في إجراءات اعتماد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة وتفعيلها التي من المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ في سبتمبر/أيلول المقبل، بحسب تصريحات نقلتها الوكالة الإماراتية عن ثاني الزيودي وزير الدولة للتجارة الخارجية.

بحضور رئيس الدولة والرئيس التركي .. وزارة الاستثمار تعلن توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع الجانب التركي بقيمة تزيد عن 50 مليار دولار.. الاتفاقيات ومذكرات التفاهم تشمل قطاعات.. الطاقة والدفاع والبنية التحتية والتكنولوجيا والتمويل والفضاء .#وام #الرئيس_التركي_في_الإمارات… pic.twitter.com/SS4twuXjq9 — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) July 19, 2023

وأشار الزيودي إلى أن اتفاقية الشراكة تتضمن خفض أو إلغاء 82% من بنود التعريفة الجمركية بين البلدين، مع استهداف وصول قيمة التجارة النفطية بين البلدين إلى 40 مليار دولار سنويًا في غضون 5 أعوام.

وكان الرئيس التركي قد بدأ أول أمس الاثنين، جولة إلى دول الخليج العربي استهلها بزيارة المملكة العربية السعودية، ثم توجّه إلى قطر ومنها إلى الإمارات حيث اختتم جولته اليوم.

ورافق الرئيس التركي في جولته زوجته أمينة أردوغان، وكل من وزراء الخارجية هاكان فيدان، والطاقة والموارد الطبيعية ألب أرسلان بيرقدار، والدفاع يشار غولر، والصناعة والتكنولوجيا محمد فاتح قاجر، والتجارة عمر بولاط، ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن، إلى جانب مسؤولين في الرئاسة وحزب العدالة والتنمية.