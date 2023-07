الحر يجتاح العالم.. حرائق كبرى باليونان وإنذار أحمر في إيطاليا وتحذير أممي من موجات أقوى (فيديو)

يستمر الحر الشديد في الهيمنة على أجزاء كبيرة من أوربا وآسيا وأمريكا الشمالية، إذ تسببت درجات الحرارة القصوى في حرائق غابات ضخمة خلال الأيام الأخيرة لا سيما في اليونان حيث تخوض فرق الإطفاء “معركة هائلة” لإخماد النيران.

من كاليفورنيا إلى الصين، حذرت السلطات من مخاطر الحر على الصحة، داعيةً السكان إلى الإكثار من شرب المياه واتقاء وطأة الشمس. وفي أوربا أيضًا، فُرض الإنذار الأحمر بسبب “خطر كبير” ناجم عن ارتفاع درجات الحرارة.

وسُجّلت مستويات حرارة قياسية في العالم بأسره الثلاثاء، ويُتوقع موجات حر جديدة اليوم الأربعاء. ورأت الأمم المتحدة أن على العالم الاستعداد “لموجات حر أقوى”، داعيةً الأفراد إلى تحضير “خطط مكافحة” خاصة بهم لمواجهة درجات حرارة قصوى خلال الليل والنهار.

وحطّمت بيجين مستوى قياسيًّا صامدًا منذ 23 عامًا، مع تسجيل حرارة تفوق 35 درجة مئوية على مدى 27 يومًا متتالية وفق خبراء الأرصاد الجوية. وسجلت فينيكس عاصمة ولاية أريزونا الأمريكية مستوى قياسيًّا جديدًا بعد 49 عامًا، مع حرارة تفوق أو تعادل 43.3 درجة مئوية على مدى 19 يومًا متتالية، حسب مصلحة الأرصاد الجوية.

وفي جنوبي فرنسا، سُجلت مستويات قياسية خصوصًا في منطقة الألب جنوبًا والبيرينيه غربًا وجزيرة كورسيكا، وفق هيئة الأرصاد الجوية. وكانت هذه المستويات القياسية أعلى بـ8 إلى 11.9 درجة مئوية عن المعدلات الموسمية.

Forest fires around Athens in the last few years. Residents in #Greece capital will soon have no air to breath, 😡 pic.twitter.com/wYJRNuKYRg

ولليوم الثالث على التوالي، يكافح مئات من أفراد الإطفاء حرائق في أرخبيل الكناري وفي اليونان خصوصًا، حيث ينخرطون في “معركة هائلة” لإخماد النيران غرب أثينا وعلى جزيرة رودوس السياحية، حسب ما قال وزير أزمة المناخ والدفاع المدني فاسيليس كيكيلياس.

وبينما يُنتظر حلول موجة قيظ جديدة في اليونان بدءًا من الخميس مع حرارة قد تصل إلى 44 درجة مئوية الجمعة والسبت، أكد الوزير أن “الأحوال الجوية صعبة” بسبب رياح قوية تصل سرعتها أحيانًا إلى 60 كيلومترًا في الساعة، تعصف على جزء من البلاد وتؤجج الحرائق.

وفي إسبانيا، قالت مصلحة الأرصاد الجوية إن الحرارة بلغت 45.3 درجة مئوية الثلاثاء في فيغويريس في كاتالونيا بشمال شرقي البلاد، و43.7 درجة مئوية في جزر الباليار.

وفي إيطاليا، أُعلن الإنذار الأحمر في أكثر من 20 مدينة، حيث لا تزال تشهد موجة حر لافحة. ففي روما، بلغت الحرارة 40 درجة مئوية بينما المستوى القياسي المحلي 40.5 درجة سُجل في أغسطس آب 2007. لكن الحر لم يمنع السياح من الخروج إلى شوارع العاصمة الإيطالية حيث يمكنهم أن يستخدموا مياه 2500 نافورة لتخفيف وطأة الحر.

وفي مطلع بعد ظهر الثلاثاء، سُجلت الحرارة الأعلى في إيطاليا مع 44 درجة مئوية في راغوزا في صقلية. وسُجلت في إيطاليا الحرارة القصوى في أوربا القارية مع 48.8 درجة مئوية في صقلية في 11 أغسطس 2021.

ويستمر طقس نظام الضغط الجوي العالي، المعروف باسم “تشارون”، في جلب الحرارة الشديدة إلى أقاليم البحر المتوسط بالبلاد. ويحذر المسؤولون من أن الحرارة الشديدة قد تضر بالأشخاص الأصحاء وليس الضعفاء فقط.

في الولايات المتحدة، تتابع مصلحة الأرصاد الجوية موجة حر “خانقة” في جنوبي البلاد، وتسببت حرائق ضخمة عدة بولاية كاليفورنيا في إجلاء سكان. وأتى حريق رابيت فاير وهو الأضخم على نحو 3200 هكتار.

وتستمر موجة الحر الشديدة في اجتياح الولايات المتحدة، حيث نصحت السلطات ملايين المواطنين في ولايات عدة بتوخي الحذر والحيطة، في وقت يعصف فيه الارتفاع القياسي لدرجات الحرارة بشبكة الطاقة في بعض أجزاء البلاد.

وتقول وكالة حماية البيئة الفدرالية إن موجات الحر تكررت بوتيرة أسرع وأكثر حدة في مدن أمريكية كبرى، بمعدل 6 مرات سنويًّا خلال العقدين الأولين من القرن الحالي، مقارنة بموجتين سنويًّا خلال ستينيات القرن الماضي.

Right so none of this happened in the early 20th century did it? You know when CO2 was 0.01% lower? Look at Paris where 40,000 died in a heat wave back then. Seen the temperatures recorded in the 1930s in USA. Way above today and for many more days. Look at history not CO2. https://t.co/p1SF5NM9TR

— Bob Latham (@bob_latham) July 19, 2023