زفاف شاب كفيف بالجزائر يتحول إلى حفل “أسطوري” يتصدر المنصات (فيديو)

تحوّل زفاف شاب جزائري كفيف، يدعى شمس الدين كادة ومُلقَّب “موكا”، إلى حفل أسطوري بعد دعوته الناس لمشاركته فرحته وإسعاد والديه وزوجته.

واجتاحت منصات التواصل في الجزائر صور من الزفاف الذي شارك فيه آلاف المواطنين، من أبناء مدينته “خنشلة” الواقعة شرقي البلاد، ومدن أخرى.

ووفق ما نشرته وسائل إعلام جزائرية، فقد وجّه الشاب الكفيف “موكا” دعوة عبر صفحات محلية لأبناء خنشلة تمنى خلالها مشاركته فرحته في عرسه.

دعوة “موكا” انتشرت عبر المنصات ولاقت تجاوبًا كبيرًا، إذ لبّى آلاف من الناس دعوته، وشاركوه فرحته، في حفل زفاف حاشد.

وتُظهر الصور التي شاركها ناشطون عبر المنصات حضور آلاف السيارات والدراجات النارية والخيول والفرق الموسيقية للحفل، لتعيش “خنشلة” أجواء فرحة مميزة.

ونقلت وسائل إعلام محلية تصريحات لـ”موكا” قال فيها “اقتربت ساعة زفافي، وأحسست بأني وحيد حتى أقرب الناس إليّ، وهم إخوتي المعوقون، شعرت بتعبهم ووهنهم، فما كان مني سوى أن أشهق بنداء وأي نداء”.

وأضاف أن هدفه كان إسعاد أمه ليجد نفسه يسعد الآلاف، بعدما صارت قصته الأعلى انتشارًا في البلاد في اليومين السابقين.

ووفق وسائل إعلام، منح حاضرون العريس أكثر من 13 دعوة لأجل قضاء شهر العسل رفقة زوجته.

وتفاعل رواد مواقع التواصل مع الزفاف، سعداء بما حدث، شاعرين بالألفة ومباركين له، متمنين له حياة سعيدة.

#موكا_ياعالمي! 🇩🇿😍🎁🤵👰‍♂️🎉

🔶️أهل #خنشلة يزفون ابنهم الكفيف #موكا في أضخم حفل زفاف من قلب الشاوية ❤️

🔶️ألف شكر لناس #خنشلة بدوائرها وبلدياتها وحتى من تونس و ليبيا الذين لبوا نداء #موكا

🔶️"كورتاج"، شماريخ، هدايا بالجملة، وتضامن واسع مع أهل #موكا pic.twitter.com/BmNJibjb6r — Fadel TV زبير فاضل (@TvFadel) July 16, 2023

#جبر_الخواطر

أحيانا بعض المواقف تجعلني أفتخر بكوني جزائري🇩🇿🇩🇿

هذا ليس استقبال لشخصية ما، بل هو عرس #موكا الشاب الخنشلي المكفوف رفقة الشعب الجزائري الذي أبى إلا وأن يشاركه فرحته 💔

الف الف مبروك ❤️#الجزائر #تحيا_الجزائر #الجزائري #الجزائر_المحروسة pic.twitter.com/9ojRaCzU67 — شاوي ذارڨاز 👑 🇩🇿👑🎭 (@joujou_oussama) July 15, 2023

وأثنى مغردون على روح التعاون والتضامن التي تحلى بها الشعب الجزائري، والتي تظهر من خلال مواقف مشرفة، كالمسارعة إلى الوقوف بجانب الشاب الكفيف وتحقيق أمنيته.