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شاهد: أردوغان ومحمد بن زايد يتجولان في شوارع أبو ظبي بسيارة “توغ” التركية

جلس آل نهيان خلف مقعد القيادة، ورافقه إلى جانبه الرئيس أردوغان (وسائل التواصل)
19/7/2023-|آخر تحديث: 19/7/202311:43 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

تجول الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان والإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الأربعاء، في شوارع العاصمة أبوظبي بالسيارة التركية “توغ”.

وعقب الاجتماع الثنائي وعلى مستوى الوفود غادر الزعيمان قصر “الوطن” بسيارة تركية محلية الصنع بيضاء اللون التي أهداها أردوغان إلى آل نهيان في وقت سابق الأربعاء.

وجلس آل نهيان خلف مقعد القيادة، ورافقه إلى جانبه الرئيس أردوغان، وانطلقا بجولة في شارع الكورنيش الشهير في العاصمة أبوظبي لمدة من الوقت.

وفي وقت لاحق أوصل آل نهيان الرئيس أردوغان إلى الفندق الذي يقيم فيه، ومن ثم غادر بالسيارة، ورافق أردوغان وآل نهيان بتلك الجولة وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي محمد فاتح كاجر.

 

وقبل جولة السيارة قلّد آل نهيان نظيره التركي أردوغان “وسام زايد” الذي يعد أعلى وسام مدني في الإمارات العربية المتحدة.

وشكر الرئيس التركي نظيره الإماراتي على الوسام، ثم وقف الزعيمان لالتقاط صورة مع وسام زايد.

وبعدها وقف الرئيسان عقب ارتداء سوار معد خصيصًا لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ الذي سيعقد في الإمارات بوقت لاحق من العام الجاري، ودعا آل نهيان الرئيس أردوغان لحضور قمة المناخ المزمعة.

وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية، اليوم الأربعاء، بأن زيارة أردوغان إلى الإمارات شهدت العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين بقيمة إجمالية بلغت 50.7 مليار دولار.

ومساء أمس، وصل الرئيس أردوغان إلى الإمارات، في محطته الأخيرة من جولته الخليجية التي بدأها الاثنين، وشملت السعودية وقطر.

المصدر : الأناضول