شاهد: إعلامية لبنانية تلوح بعلم إسرائيل خلال مؤتمر في أمريكا.. كيف تفاعل معها النشطاء؟

تصدر وسم باسم إعلامية لبنانية، أمس الثلاثاء، قائمة الأعلى تداولًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن ظهرت في مقطع فيديو وهي تلوح بالعلم الإسرائيلي.

ودشن الناشطون “هاشتاج” باسم ماريا معلوف بعد نشرها مقطع فيديو في صفحتها على تويتر أثناء حضورها مؤتمر “مسيحيون لأجل إسرائيل”، المقام في الولايات المتحدة الأمريكية.

وظهرت معلوف في الفيديو وهي تحمل العلم، وتلوح به أثناء كلمة أحد المحاضرين في المؤتمر، وعلّقت على الفيديو بالقول “الله مع إسرائيل”.

أثار المقطع حالة كبيرة من الجدل في لبنان، فكتبت الصحفية سحر غدار “الكرامة والوطنية شغلات لا تكتسب، يا موجودة يا لا ماريا معلوف من صنف صفر كرامة وصفر وطنية”.

الكرامة والوطنية شغلات لا تكتسب

يا موجودة يا لا#ماريا_معلوف من صنف ال "صفر كرامة" "صفر وطنية" pic.twitter.com/8IcRuFmSw1 — Sahar Ghaddar (@sahar_ghaddar) July 18, 2023

وكتبت الصحفية حوراء قبيسي “المشهد ليس جديدًا، ماريا معلوف عميلة متصهينة، أما غير المبرر، أن يصبح المشهد مألوفًا، لما لا زالت على اسم وطن ليس لها، من يقف خلف حصانتها؟”.

المشهد ليس جديداً، ماريا معلوف عميلة متصهينة، أما غير المبرر، أن يصبح المشهد مألوفاً، لما لا زالت على اسم وطن ليس لها، من يقف خلف حصانتها؟#ماريا_معلوف pic.twitter.com/wxerkeYRwY — حوراء قبيسي (@hawraa_kobayssi) July 18, 2023

واعتبر حسن خطيب أن “الحالة التي وصلت لها ماريا معلوف هي نتيجة حتمية لمسار التماهي مع المشاريع الصهيونية بلبنان والمنطقة”.

الحالة الي وصلتلها ماريا معلوف هي نتيجة حتمية لمسار التماهي مع المشاريع الصهيونية بلبنان والمنطقة, ولما كان حدا فينا يخوّنها كانوا ينتفضوا لينكروا, وكانوا كذابين, هيدا المسار كم إعلامي وإعلامية لبنانية ماشيين فيه؟ وايمتى حنشوفهم مع العلم الإسرائيلي؟pic.twitter.com/3IWxTBlWua — Hassan khatib 📸 (@drkhatibhassan) July 18, 2023

وغرّد الكاتب شادي منصور “في مواطن بيخلق شهيد، وفي مواطن بيخلق عميل، أنت تقرّر أين تكون، يا بتكون كبير وفوق، يا بتكون صغير تحت”.

في مواطن بيخلق شهيد

وفي مواطن بيخلق عميل

انت بتقرّر وين تكون،

يا بتكون كبير و فوق

يا بتكون صغير تحت، نذل ونزول كتير#تفه_للعضم #لبنان #فلسطين #ماريا_معلوف #العدو_الصهيوني pic.twitter.com/AHebh05KP1 — Chadi Mansour (@chadiman) July 18, 2023

وقال حساب باسم جفرا، إن ماريا معلوف “نسيت دماء شعبها اللبناني، ونسيت تضحيات شعبها ونسيت إنه الاحتلال الإسرائيلي نكل بالبشر والحجر والشجر، نسيت دماء أطفال قانا”.

ماريا معلوف نسيت دماء شعبها اللبناني

ونسيت تضحيات شعبها ونسيت انه الاحتلال الاسرائيلي نكل بالبشر والحجر والشجر .. نسيت دماء اطفال قانا .. pic.twitter.com/juYrPbR2Dx — ‏جَفرَا الحُب والثَورَة 🇵🇸 𓂆 (@jafra_ps) July 18, 2023

وكتبت ماري لين حراوي “إذا اتفق المسلمون والدروز والمسيحيون في لبنان على شيء، فسيكون هو عدم احترامك وأنك لا تمثلين وطننا لبنان”.