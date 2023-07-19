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شاهد: إعلامية لبنانية تلوح بعلم إسرائيل خلال مؤتمر في أمريكا.. كيف تفاعل معها النشطاء؟

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19/7/2023-|آخر تحديث: 19/7/202306:55 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

تصدر وسم باسم إعلامية لبنانية، أمس الثلاثاء، قائمة الأعلى تداولًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن ظهرت في مقطع فيديو وهي تلوح بالعلم الإسرائيلي.

ودشن الناشطون “هاشتاج” باسم ماريا معلوف بعد نشرها مقطع فيديو في صفحتها على تويتر أثناء حضورها مؤتمر “مسيحيون لأجل إسرائيل”، المقام في الولايات المتحدة الأمريكية.

وظهرت معلوف في الفيديو وهي تحمل العلم، وتلوح به أثناء كلمة أحد المحاضرين في المؤتمر، وعلّقت على الفيديو بالقول “الله مع إسرائيل”.

أثار المقطع حالة كبيرة من الجدل في لبنان، فكتبت الصحفية سحر غدار “الكرامة والوطنية شغلات لا تكتسب، يا موجودة يا لا ماريا معلوف من صنف صفر كرامة وصفر وطنية”.

وكتبت الصحفية حوراء قبيسي “المشهد ليس جديدًا، ماريا معلوف عميلة متصهينة، أما غير المبرر، أن يصبح المشهد مألوفًا، لما لا زالت على اسم وطن ليس لها، من يقف خلف حصانتها؟”.

 

واعتبر حسن خطيب أن “الحالة التي وصلت لها ماريا معلوف هي نتيجة حتمية لمسار التماهي مع المشاريع الصهيونية بلبنان والمنطقة”.

وغرّد الكاتب شادي منصور “في مواطن بيخلق شهيد، وفي مواطن بيخلق عميل، أنت تقرّر أين تكون، يا بتكون كبير وفوق، يا بتكون صغير تحت”.

وقال حساب باسم جفرا، إن ماريا معلوف “نسيت دماء شعبها اللبناني، ونسيت تضحيات شعبها ونسيت إنه الاحتلال الإسرائيلي نكل بالبشر والحجر والشجر، نسيت دماء أطفال قانا”.

وكتبت ماري لين حراوي “إذا اتفق المسلمون والدروز والمسيحيون في لبنان على شيء، فسيكون هو عدم احترامك وأنك لا تمثلين وطننا لبنان”.

 

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي