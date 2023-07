في أول جلسة من نوعها لمجلس الأمن.. الأمم المتحدة تحذّر من مخاطر الذكاء الاصطناعي (فيديو)

حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن الذكاء الاصطناعي قد يشكل خطرا على السلم والأمن الدوليين، داعيا الدول الأعضاء إلى وضع ضوابط لإبقاء التقنية تحت السيطرة.

وأكد غوتيريش، في جلسة هي الأولى التي يخصّصها مجلس الأمن الدولي للبحث في مسألة الذكاء الاصطناعي “من الجلي أن الذكاء الاصطناعي سيكون له تأثير على جميع مناحي الحياة”.

Today I urged the Security Council to approach Artificial Intelligence with a sense of urgency, a global lens, and a learner’s mindset.

We must work together towards common measures for the transparency, accountability, and oversight of AI systems. pic.twitter.com/nll4jpGQaM

