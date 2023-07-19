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“لا يمكنك رؤية الشبح إلا حينما يقرر”.. الأهلي المصري يعلن ضم إمام عاشور لصفوفه (شاهد)

تصدَّر وسم "عاشور" المنصات الإلكترونية في مصر عقب إعلان انضمام اللاعب إلى النادي الأهلي (وسائل التواصل)
19/7/2023-|آخر تحديث: 19/7/202312:55 AM (بتوقيت مكة المكرمة)

أعلن النادي الأهلي المصري، أمس الثلاثاء، ضم إمام عاشور لاعب وسط “ميتلاند” الدنماركي بعقد يمتد خمس سنوات.

ونشر النادي عبر حسابه في تويتر مقطعًا ترويجيًّا للّاعب وهو يتجول متخفيًا داخل أروقة النادي، ثم خُتم المقطع بظهور النجم مصحوبًا بعبارة “لا تستطيع رؤية الشبح، إلا حين يقرر أن يكشف عن هويته”.

وذكر الأهلي، عبر موقعه الرسمي أمس، أن الساعات الماضية شهدت إنهاء جميع الأمور الإدارية والمالية الخاصة بانتقال اللاعب الدولي إمام عاشور.

وشارك عاشور في سبع مباريات فقط مع ميتلاند، ونجح في تسجيل هدفين. وتصدَّر وسم “عاشور” المنصات الإلكترونية في مصر عقب إعلان انضمام اللاعب إلى النادي الأهلي.

وغرد لاعب الأهلي السابق إبراهيم سعيد “مبروك للنادي الاهلي وجماهيره، ومبروك لإمام عاشور، وأهلا بك داخل منظومة النادي الأهلي الأكثر تتويجًا بالبطولات المحليه والإفريقية. ركّز وأمامك فرصة لكتابة اسمك بحروف من ذهب”.

وكتب أبو زيزو الأهلاوي “إحنا كنا بنقول عليه إيمان عاشور بسبب إيماننا بموهبته العالية”.

بينما غرد آخر قائلًا “مهارة حسام غالي وسرعة محمد بركات وقوة محمد شوقي وأخلاق محمد أبو تريكة، كل دول اتضربوا في خلاط اللعيبة طلعولنا إمام عاشور، إمام الموهوبين، إمام الخلوقين رغم كل الضغوطات اللي عاشها في ناديه السابق لكنه لم يتلوث، أخطأ كما يخطئ البشر لكنه عاد للصواب لأنه من نبتة طيبة”.

وبدأ إمام عاشور مسيرته الاحترافية عبر بوابة “غزل المحلة”، قبل أن ينتقل إلى “حرس الحدود” على سبيل الإعارة في صيف 2018 مدة موسم واحد، وفي الموسم التالي انتقل إلى الزمالك قبل أن يرحل في يناير/كانون الثاني الماضي إلى “ميتلاند” الدنماركي.

المصدر : الألمانية + مواقع التواصل