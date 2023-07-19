“لا يمكنك رؤية الشبح إلا حينما يقرر”.. الأهلي المصري يعلن ضم إمام عاشور لصفوفه (شاهد)

أعلن النادي الأهلي المصري، أمس الثلاثاء، ضم إمام عاشور لاعب وسط “ميتلاند” الدنماركي بعقد يمتد خمس سنوات.

ونشر النادي عبر حسابه في تويتر مقطعًا ترويجيًّا للّاعب وهو يتجول متخفيًا داخل أروقة النادي، ثم خُتم المقطع بظهور النجم مصحوبًا بعبارة “لا تستطيع رؤية الشبح، إلا حين يقرر أن يكشف عن هويته”.

وذكر الأهلي، عبر موقعه الرسمي أمس، أن الساعات الماضية شهدت إنهاء جميع الأمور الإدارية والمالية الخاصة بانتقال اللاعب الدولي إمام عاشور.

لا يمكنك رؤية الشبح إلا حينما يقرر🦅 pic.twitter.com/Vbh1V5qDGY — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) July 18, 2023

وشارك عاشور في سبع مباريات فقط مع ميتلاند، ونجح في تسجيل هدفين. وتصدَّر وسم “عاشور” المنصات الإلكترونية في مصر عقب إعلان انضمام اللاعب إلى النادي الأهلي.

وغرد لاعب الأهلي السابق إبراهيم سعيد “مبروك للنادي الاهلي وجماهيره، ومبروك لإمام عاشور، وأهلا بك داخل منظومة النادي الأهلي الأكثر تتويجًا بالبطولات المحليه والإفريقية. ركّز وأمامك فرصة لكتابة اسمك بحروف من ذهب”.

مبروك للنادي الاهلي وجماهيره

انضمام

ومبروك ل امام عاشور

واهلا بك داخل منظومة النادي الاهلي

الاكثر تتويجا بالبطولات المحليه والافريقية

🦅❤️

ركز وامامك فرصه لكتابه اسمك بحروف من ذهب

وده مش سهل

وهتلاقي كل جماهير الاهلي بتدعمك

طول مانت بتقاتل داخل الملعب

واتمني لك كل… pic.twitter.com/52ClvRtdv6 — ibrahim saeed Hema(4) (@IbrahimsaidAdam) July 18, 2023

وكتب أبو زيزو الأهلاوي “إحنا كنا بنقول عليه إيمان عاشور بسبب إيماننا بموهبته العالية”.

إحنا كنا بنقول عليه ايمان عاشور بسبب إيمانا بموهبة العاليه 😂 pic.twitter.com/LhAepbLnKi — أبو زيزو الاهلاوي 🦅🦅🦅🔥🏆 (@Abozizo_7) July 10, 2023

بينما غرد آخر قائلًا “مهارة حسام غالي وسرعة محمد بركات وقوة محمد شوقي وأخلاق محمد أبو تريكة، كل دول اتضربوا في خلاط اللعيبة طلعولنا إمام عاشور، إمام الموهوبين، إمام الخلوقين رغم كل الضغوطات اللي عاشها في ناديه السابق لكنه لم يتلوث، أخطأ كما يخطئ البشر لكنه عاد للصواب لأنه من نبتة طيبة”.

جماعه أنتم مستوعبين اللي بيحصل في غرزة ميت عقبه؟ صفقة كهربا ولا حاجه بالنسبة لصفقة إمام عاشور، كهربا معروف من الأول أنه أهلاوي حتى لو قعد عندهم سنين أكيد متوقعين منه نسبة غدر، لكن إمام مشربينه كراهية الأهلي من صغره وربوه ع الحقد وماتخيلوش أبدا انه يجي الأهلي

دي صفقة القهر ليهم — 𝑯𝒆𝒌𝒂𝒚𝒂𝒕 ⁷⁴ 🇵🇸 (@kayat_he) July 18, 2023

مهارة حسام غالي وسرعة محمد بركات وقوة محمد شوقي واخلاق محمد ابوتريكة، كل دول اتضربوا في خلاط اللعيبة طلعولنا امام عاشور، امام الموهوبين، امام الخلوقين

رغم كل الضغوطات اللي عاشها في ناديه السابق لكنه لم يتلوث، اخطأ كما يخطيء البشر لكنه عاد للصواب لانه من نبتة طيبة

ويلكم امام عاشور pic.twitter.com/BXfOPaHVy7 — الصّقر (@El_Sa2R89) July 18, 2023

وبدأ إمام عاشور مسيرته الاحترافية عبر بوابة “غزل المحلة”، قبل أن ينتقل إلى “حرس الحدود” على سبيل الإعارة في صيف 2018 مدة موسم واحد، وفي الموسم التالي انتقل إلى الزمالك قبل أن يرحل في يناير/كانون الثاني الماضي إلى “ميتلاند” الدنماركي.

الأهلي خلص صفقة إمام عاشور قبل ٤ شهور والكل كان يهاجمني وقتها .. الحقيقة المؤكدة في هذا الانتقال أنها صفقة القرن قولا واحدا .. مبروك للأهلاوية ، إمام شخص رائع ولاعب عظيم سيكتب تاريخه معهم بأحرف من ذهب وإنجازات ! https://t.co/jpPF2M7luC — Alkhaled Mohammed محمد الخالد (@alkhaledsa) July 18, 2023