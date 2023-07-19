مجلس النواب الأمريكي يتبنى قرارا يعتبر إسرائيل دولة “غير عنصرية”.. وحماس ترد

صوت مجلس النواب الأمريكي على قرار جديد يعتبر إسرائيل دولة “غير عنصرية”، تعقيبا على تصريحات سابقة للنائبة الديمقراطية براميلا جايابال، قالت فيها إن إسرائيل دولة عنصرية والشعب الفلسطيني يستحق تقرير المصير والحكم الذاتي.

وتبنى المجلس، مساء الثلاثاء، القرار وأقره بأغلبية 412 صوتا (من إجمالي 441) مقابل رفض 9، وامتناع نائب واحد عن التصويت.

ونص القرار على “أن إسرائيل ليست عنصرية أو دولة فصل عنصري”. رافضا جميع أشكال معاداة السامية وكراهية الأجانب. ومؤكدا أن الولايات المتحدة ستظل دائما “شريكا قويا وداعما لإسرائيل”.

ومن بين رافضي القرار النائبتين المسلمتين رشيدة طليب، وإلهان عمر.

من جهتها، أدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) قرار مجلس النواب الأمريكي، معتبرة إياه “انحيازا للاحتلال وتشجيعا له على مواصلة جرائمه وانتهاكاته ضد الشعب الفلسطيني”.

وقالت الحركة في بيان إن القرار الأمريكي “الظالم لن يغير من حقيقة الكيان الاحتلالي والعنصري والقائم على سياسة التطهير العرقي”.

وأضافت “هذا القرار يتجاهل جرائم الاحتلال ومجازره بحق الشعب الفلسطيني”، مشيرة إلى أن الشعب “سيواصل نضاله المشروع ضد الاحتلال حتى زواله عن الأرض”.

يذكر أن هذا جاء القرار بعد أيام من انتقادات وجهتها جايابال لسياسات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أثناء مخاطبتها متظاهرين مؤيدين لفلسطين أمام مكان انعقاد مؤتمر”نيت روتس نيشن” في شيكاغو، السبت الماضي.

وفي كلمتها أمام المتظاهرين، قالت جايابال: “اعلموا أننا نكافح من أجل توضيح أن إسرائيل دولة عنصرية، وأن الشعب الفلسطيني يستحق تقرير المصير والحكم الذاتي، وأن حلم حل الدولتين يبتعد عنا ولا يبدو ممكنا”.

ويأتي اعتماد القرار تزامنا مع انعقاد جلسة مشتركة لمجلسي النواب والشيوخ، اليوم الأربعاء، من أجل الاستماع لخطاب يلقيه الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتصوغ، في ثاني أيام زيارته الرسمية الثانية للولايات المتحدة منذ توليه منصبه في يوليو/ تموز 2021.

وتعد الولايات المتحدة أبرز داعم لإسرائيل بوجه اتهامات تطولها باستمرار بأنها دولة عنصرية تطبق نظام الفصل العنصري.