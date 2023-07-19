مصرع 34 وإصابة آخرين في حادث سير جنوبي الجزائر (فيديو)

لقي 34 حتفهم وأصيب 12 اليوم الأربعاء، في حادث سير بولاية (تمنراست) أقصى جنوبي الجزائر، بحسب ما ذكرت الحماية المدنية الجزائرية على موقعها على فيسبوك.

وذكرت هيئة الحماية المدنية (الدفاع المدني) في بيان، أن الحادث جاء نتيجة اصطدام بين حافلة لنقل المسافرين وسيارة أعقبه حريق، وقالت إن الضحايا توفّوا حرقًا، فيما لا تزال عملية إسعاف المصابين مستمرة.

وتسجل حوادث مرور ليلية مميتة في الجزائر خصوصا بالولايات الجنوبية، لأسباب أرجعتها السلطات وخبراء للتعب من القيادة لمسافات طويلة.

ومنذ سنوات تتعالى أصوات في الجزائر بضرورة ردع مخالفي قانون المرور بإجراءات صارمة، وخصوصا فئة سائقي الوزن الثقيل وحافلات نقل المسافرين.

وبحسب إحصائيات وزارة الداخلية، شهدت البلاد عام 2021 أكثر من 21 ألف حادث سير أسفرت عن مصرع 3 آلاف و61 شخصا.

ووفق بيانات رسمية للحماية المدنية، شهد عام 2022 تسجيل 59 ألف حادث مرور، ما تسبب في مقتل نحو ألف و805 أشخاص وأكثر من 73 ألف جريح.