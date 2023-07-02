السودان.. انفجارات عنيفة في الخرطوم والجيش يستهدف مسيّرة ومواقع لقوات الدعم السريع

أفاد مراسل الجزيرة مباشر بسماع دوي انفجارات عنيفة شرقي العاصمة السودانية الخرطوم وتصاعد ألسنة اللهب بمحيط القيادة العامة للجيش السوداني، مساء اليوم الأحد.

وكان الطيران الحربي التابع للجيش السوداني قد قصف، صباح اليوم، مواقع لتمركز قوات الدعم السريع في أم درمان غربي الخرطوم، في ظل استمرار القتال بين الجانبين.

وذكر مراسل الجزيرة مباشر في وقت سابق اليوم، أن المضادات الأرضية التابعة الدعم السريع تصدت لغارة جوية نفذتها مقاتلة حربية تابعة للجيش في أم درمان.

كما أفاد المراسل نقلًا عن مصادر عسكرية بالجيش السوداني، بإسقاط طائرة مسيّرة تابعة للدعم السريع في مدينة الخرطوم بحري.

وأفاق سكان الخرطوم اليوم الأحد على مزيد من عمليات القصف والاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع، كما حلّقت طائرات مقاتلة في سماء العاصمة وضواحيها، بحسب السكان.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن شهود في مدينة أم درمان عن وقوع اشتباكات عنيفة بمختلف أنواع الأسلحة في مناطق (حي العرب والسوق الشعبي والعرضة).

وأمس السبت، كشف الجيش السوداني أنه ينفذ عملية نوعية في مدينة أم درمان، وقال “قواتنا العسكرية نفذت عمليات نوعية داخل أوكار العدو (الدعم السريع) ونظفت جيوب المتمردين في أم درمان”.

وقال الجيش في بيان “إنها معركة الحسم، وتتوالى العمليات العسكرية الخاصة لحسم التمرد الذي يقوم بنهب مقتنيات المواطنين والاحتماء بمنازلهم واتخاذهم دروعًا بشرية” حسب البيان.

ونشر الجيش السوداني فيديوهات على فيسبوك لقواته وآلياتها العسكرية وهي تتجول في شوارع مدينة أم درمان غربي العاصمة.

وقالت قوات الدعم السريع إنها أسقطت، صباح اليوم الأحد، طائرة حربية من طراز (ميغ) تابعة للجيش السوداني في منطقة (الكباشي) شمال منطقة بحري.

وذكرت في بيان على فيسبوك أن طيران الجيش قصف صباح اليوم عددا من الأحياء السكنية في مدن العاصمة الثلاث، مما تسبب في مقتل وإصابة العشرات وسط المدنيين، حسب ما قال البيان.