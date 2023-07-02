جمهور “الجزيرة مباشر” يتفاعل مع قضية منع المسلمين في الهند من ممارسة شعائرهم الدينية (فيديو)

تفاعل جمهور الجزيرة مباشر عبر خدمة “الخط الساخن” مع قضية منع المسلمين في الهند من ممارسة شعائرهم الدينية عبر إرسال مقاطع فيديو للقناة.

وقال أحد المشاركين إن المسلمين في الهند يعانون من الاضطهاد في ظل حكم رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الذي يشجع على العنصرية وحرمانهم من الصلاة، وفق قوله.

وقال آخر إن الهند ما زالت تمارس العنصرية والغطرسة تجاه المسلمين إذ لم تسمح لهم بممارسة الشعائر الدينية وهي تنتهك بذلك الحقوق والحريات ولم تفرج عن السجناء المسلمين فيها.

واعتبر آخرون أن الهند تمارس انتهاكات ممنهجة بحق المسلمين وهناك شهادات موثقة تكشف الاعتداء على مساجدهم وحرمانهم من ممارسة شعائرهم الدينية.

وطالب أحد المشاركين منظمة التعاون الإسلامي وجميع الدول العربية والإسلامية بالتدخل لدى الحكومة الهندية لوقف هذه الانتهاكات.

وأشار آخر إلى أن دول الخليج العربية يمكنها استخدام وجود أعداد هائلة من الجالية الهندية لديها للضغط على النظام الحاكم بالهند من أجل حماية حقوق المسلمين.

ويشكّل المسلمون نحو 13% من تعداد سكان الهند البالغ مليارًا و350 مليون نسمة.

وباتت مقاطع الفيديو التي توثق اعتداء المتطرفين الهندوس على المسلمين ومساجدهم وممتلكاتهم حدثًا يوميًا في الهند.

متـطرفون هندوس يضرمون النار في ممتلكات مسلمين بولاية "جهارخاند" الهندية#الجزيرة_مباشر | #الهند pic.twitter.com/ZWby1irms1 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 11, 2023

وكان برنامج “المسافة صفر” الذي يذاع على شاشة الجزيرة قد كشف في تحقيقه الميداني (الهند.. من أشعل الفتيل؟) عن وجود حملات في ولايات هندية عدة لهدم ممتلكات المسلمين من منازل وشركات، وكيف أن منظمة هندوسية متطرفة تقف وراء ارتفاع جرائم الكراهية في جميع أنحاء البلاد.