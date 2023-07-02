سُئل عن مشاعره بعد أداء الحج فدخل في نوبة بكاء.. فيديو لحاج ليبي يحصد ملايين المشاهدات (فيديو)

امتلأت ساحات الكعبة المشرفة، أمس السبت، بوفود الحجاج المغادرين بعد انتهائهم من أداء مناسك الفريضة العظيمة في آخر أيامها.

وتزاحم حجاج بيت الله الحرام لأداء طواف الوداع بعد رمي الجمرات، إذ شارك أكثر من مليون و800 حاج من 160 دولة.

ووثق مقطع فيديو دموع حاج ليبي من شدة الفرح بأداء الفريضة العظيمة، والحزن لوداع بيت الله الحرام في نهاية المناسك.

وحصد المقطع 8 ملايين مشاهدة على تيك توك، بعدما أجهش الشاب الليبي بالبكاء عندما سأله المنظم السعودي “ما شعوركم وأنتم تودعون مكة؟”.

وحاول المصور تهدئة الحاج الذي لم يستطع التحكم في دموعه ولا التعبير بالكلمات، فبادر إلى الحديث بصعوبة، واستعان بالإشارة بيده وهو يقول “أريد أن أرجع”.

واسى المنظم الحاج قائلًا “أنت سترجع لأن ربنا يحب اللي زيك”، قبل أن يعانقه مواسيًا لينهار الحاج ويدخل في نوبة بكاء شديد.

وقال الحاج لاحقًا إنه لا يعلم ما أصابه حتى انهمرت دموعه، ثم حمد الله أنه تمكن من اصطحاب أمه إلى الحج، وقال إنه ينوي في السنة المقبلة اصطحاب أبيه.

ومازح الشاب السعودي الحاج قائلًا “إن شاء الله ألتقيك السنة المقبلة عند الجمرات حتى نضرب الشيطان سويًّا”.

ويُعَد موسم الحج هذه السنة الأكبر منذ تفشي جائحة كورونا، التي أجبرت السلطات السعودية على الحد من عدد الحجاج لـ3 سنوات.