ماكرون يرجئ زيارة لألمانيا.. ليلة خامسة من الاحتجاجات في فرنسا واعتقال المئات (فيديو)

أدت ليلة خامسة من أعمال الشغب التي اندلعت بسبب انتهاكات الشرطة في مدن فرنسية إلى اعتقال المئات الليلة الماضية، وكانت باريس ومرسيليا وليون من بين المدن الأكثر تضررا من أعمال الشغب.

لكن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان قال اليوم الأحد، إن ليلة السبت كانت أكثر هدوءا بسبب “الإجراءات الحازمة” لضباط إنفاذ القانون.

توقيف المئات

وأعلنت وزارة الداخلية الفرنسية اعتقال 719 مساء السبت، في حصيلة غير نهائية لخامس ليلة من أعمال الشغب التي اندلعت بعد مقتل فتى برصاص شرطي.

وأفادت الوزارة بإصابة 45 شرطيا بجروح، وإضرام النيران في 577 عربة و74 مبنى، وتسجيل 871 حريقا على طرق عامة.

من جانبها، قالت رئيسة الوزراء إليزابيث بورن إن 45 ألفا من رجال الشرطة وقوات الدرك ورجال الإطفاء انتشروا بمختلف أنحاء فرنسا، وكتبت “في مواجهة العنف، يُظهرون شجاعة نموذجية”.

واندلعت احتجاجات بالمدن الكبرى في جميع أنحاء فرنسا، منذ مقتل فتى (17 عاما) عند نقطة تفتيش تابعة للشرطة قبل أيام.

Il y a une instrumentalisation inacceptable de la mort d’un adolescent alors que la période devrait être au recueillement et au respect. pic.twitter.com/6QAbUfPLkf — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 30, 2023

ماكرون يرجئ زيارته لألمانيا

وأرجأ الرئيس إيمانويل ماكرون زيارة كانت مقررة إلى ألمانيا اليوم الأحد، للتصدي لأسوأ أزمة تواجه حكمه منذ احتجاجات “السترات الصفراء” التي أصابت فرنسا بالشلل أواخر 2018.

وكان من المقرر أن يسافر ماكرون إلى ألمانيا مع زوجته بريجيت في زيارة تمتد 3 أيام، لعقد محادثات مع المستشار الألماني أولاف شولتس.

أب يجرّ ابنه المشارك في احتجاجات #فرنسا ويلقي به في صندوق السيارة!@ajmhashtag pic.twitter.com/CIHHtFLMWI — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) July 2, 2023

انتشار الشرطة

كانت النقطة الأكثر سخونة في مرسيليا حيث أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين، وخاضت اشتباكات مع شبان بمحيط وسط المدينة في ساعة متأخرة من الليل.

.@GDarmanin, avec @NunezLaurent, aux côtés des policiers et pompiers de la @prefpolice pour les assurer de leur soutien : ils sont mobilisés pour la 5e soirée pour maintenir l’ordre et la paix publics. pic.twitter.com/rI062tnF3B — Préfecture de Police (@prefpolice) July 1, 2023

وفي باريس، كثفت الشرطة وجودها الأمني في شارع الشانزليزيه الشهير بعد دعوة عبر مواقع التواصل الاجتماعي للتجمع هناك، وعرضت محطات تلفزيونية لقطات لواجهات متاجر مغطاة بألواح لمنع الضرر المحتمل.

وأعلنت السلطات المحلية في أنحاء البلاد فرض حظر على المظاهرات، وأمرت بوقف عمل وسائل النقل العام مساء. وصدر مرسوم، أمس السبت، يمنح شرطة باريس الحق في نشر طائرات مسيّرة ببعض ضواحي العاصمة.