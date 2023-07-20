استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال خلال المواجهات في منطقة قبر يوسف
20/7/2023-|آخر تحديث: 20/7/202304:54 AM (بتوقيت مكة المكرمة)
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المصدر : الجزيرة مباشر