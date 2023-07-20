اشتباكات ضارية بالأسلحة الثقيلة في الخرطوم ومدينة الأبيّض بين الجيش السوداني والدعم السريع (فيديو)

سُمع دويّ انفجارات وأزيز طائرات حربية وانطلاق مضادات أرضية، اليوم الخميس، وسط تجدد القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم ومدينة الأُبيّض بغرب السودان.

وشهدت العاصمة الخرطوم ومدينة الأبيّض الاستراتيجية الواقعة على بُعد 350 كيلومترا جنوب العاصمة السودانية اليوم الخميس قصفًا صاروخيًّا ومدفعيًّا، بحسب ما أكّده سكّان بالمدينتين.

وأفاد مراسل الجزيرة مباشر، بأن الطيران الحربي التابع للجيش قصف عددا من المواقع في العاصمة الخرطوم، كما قصف بالمدفعية الثقيلة ما قال إنه تمركز لقوات الدعم السريع في منطقة المعمورة ومحيط المدينة الرياضية.

وفي محيط القيادة العامة للجيش وسط الخرطوم، تجدد القتال بين الطرفين بمختلف الأسلحة، حيث دارت معارك في الأحياء المتاخمة للقيادة العامة للجيش في أحياء بري والشاطئ وغاردن سيتي.

وتحدث الجيش عن عملية نوعية قام بها اليوم الخميس في عدد من أحياء العاصمة الخرطوم قامت خلالها قوات خاصة بعمليات تمشيط بسط خلالها سيطرته على مواقع، بحسب ما ذكر.

وتقول قوات الدعم السريع إنها لا تزال تسيطر على مواقعها في الخرطوم وإنها ترد على قصف طيران الجيش بالمضادات الأرضية، ويؤكد كل من الطرفين أنه “يتقدم في هذه الحرب” ويتمسك بروايته حول السيطرة على المواقع.





وفي ولاية جنوب كردفان غربي البلاد، تجدد القتال أيضا بين الطرفين بمختلف الأسلحة حيث استخدم الجيش الطائرات الحربية والمدفعية الثقيلة، لقصف تجمعات الدعم السريع.

ويأتي استمرار القتال، وسط معاناة شديدة يعيشها سكان الخرطوم، تتمثل في انعدام المستلزمات الطبية والأدوية وخروج الكثير من المستشفيات من الخدمة.

ومنذ اندلاع القتال في 15 إبريل/ نيسان الماضي، أسفرت الاشتباكات بين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان ونائبه السابق قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، عن مقتل 3 آلاف شخص على الأقلّ وتهجير أكثر من 3 ملايين شخص.