البردويل: قرار الكونغرس بشأن إسرائيل شهادة براءة لحكومة نتنياهو المتطرفة (فيديو)

قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس صلاح البردويل، إن الكونغرس الأمريكي قدّم شهادة براءة لحكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو “المتطرفة”.

وأضاف البردويل في لقاء مع برنامج المسائية على قناة الجزيرة مباشر، مساء الأربعاء، أن كلًا من إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية “ضالعتان في الإرهاب وجرائم العنصرية” ضد الشعب الفلسطيني، على حد قوله.

وتابع: هذا القرار يمثل مجاملة قدّمها أعضاء الحزب الجمهوري للرئيس الإسرائيلي خلال زيارته لواشنطن”. مشددًا على أن وجود نواب ديمقراطيين يقرون بعنصرية إسرائيل مسألة لا يجب تجاوزها، لأنها تؤكد أن هناك أصواتًا أمريكية تقف إلى جانب العدل.

وشدد قائلًا “الحكومة الإسرائيلية ماضية في جرائمها، ولن يوقفها سوى المقاومة الفلسطينية”.

ودانت حركة حماس تصويت الكونغرس الأمريكي على قرار يعد إسرائيل دولة “غير عنصرية” معتبرة ذلك القرار انحيازًا أمريكيًا فاضحًا للاحتلال وتشجيعًا له على مواصلة جرائمه وانتهاكاته ضد الشعب الفلسطيني.

وقالت الحركة في بيان، الأربعاء، إن القرار الأمريكي تغافل تاريخ الاحتلال “الأسود”، وتجاهل جرائمه.

الدكتور صلاح البردويل: قرار الكونغرس مجرد مجاملة وأمريكا تدعم إسرائيل باستمرار وتمنع إدانة ممارساتها العنصرية #الجزيرة_مباشر | #المسائية | pic.twitter.com/KYD4mBKtQh — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) July 19, 2023

وأوضح البردويل أن “العنصرية الإسرائيلية ليست موجهة ضد الفلسطينيين فحسب، بل تطال العرب جميعًا”. مؤكدًا أن هذه “العنصرية مستمدة من الكتب القديمة والتاريخ الإسرائيلي الحديث يشهد بذلك”.

وأضاف أي تطبيع عربي مع إسرائيل هو قبول ضمني بعنصريتها، ودفعها لارتكاب مزيد من الجرائم ضد الفلسطينيين والعرب جميعًا.

وكان مجلس النواب الأمريكي قد صوّت بأغلبية ساحقة على قرار يعيد تأكيد دعم الولايات المتحدة الكامل لإسرائيل الذي قدّمه المشرعون الجمهوريون في عملية توبيخ ضمنية للديمقراطية البارزة، ووصفت براميلا جايابال إسرائيل بأنها دولة عنصرية في مؤتمر في مدينة شيكاغو السبت الماضي، واضطرت للاعتذار لاحقًا.