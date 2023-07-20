الرئيس الإسرائيلي أمام الكونغرس: نثمن جهود واشنطن لإقامة علاقات سلام مع جيراننا العرب (فيديو)

ثمَّن الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ الجهود التي تقوم بها الإدارة الأمريكية من أجل إقامة علاقات سلام بين بلاده من جهة، والدول العربية من جهة أخرى.

وقال هرتسوغ في خطاب ألقاه أمام جلسة مشتركة لمجلسي النواب والشيوخ، يوم الأربعاء، إن مصر والأردن أسهمتا في نشر السلم ودعم الاستقرار والرفاه في منطقة الشرق الأوسط.

وأكد أن قادة إسرائيل “عازمون على منع إيران من الحصول على السلاح النووي”.

وقال إن إيران تعمل “على نشر الحقد الأعمى في الشرق الأوسط، وإنها الدولة الوحيد في المنطقة التي دعت لسحق دولة أخرى هي إسرائيل”.

وعلى صعيد العلاقات بين واشنطن وتل أبيب، أوضح الرئيس الإسرائيلي أنه عندما “تكون إسرائيل قوية فإن أمريكا تكون أكثر أمنًا”. مضيفًا في السياق ذاته أن دولتي إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية لا يمكنهما أن يستغنيا عن بعض.

وقال إن إسرائيل تفخر بعلاقاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية “رغم بعض الاختلافات”.

وأضاف: قد نختلف في بعض المسائل، لكننا نظل عائلة واحدة والشراكة التي تجمع بلدينا لا يمكن كسرها”.

وتابع أن إسرائيل “مستعدة لتقبُّل النقد، طالما أنه لا يتجاوز الحدود أو يتعلق بحق إسرائيل في الوجود”.

ولا يسبب هرتسوغ الذي يشغل منصبًا فخريًا، انقسامًا بالدرجة التي يثيرها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو؛ لكن زيارته مع ذلك خلفت بعض الجدل في صفوف البرلمانيين الديمقراطيين الذين دانوا ما اعتبروه “انحرافًا” عن الديمقراطية في إسرائيل، وكذلك استمرار الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.