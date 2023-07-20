السويد تسمح بتجمع أمام السفارة العراقية يعتزم منظمه حرق المصحف مجددا

سمحت الشرطة السويدية بتنظيم تجمع أمام السفارة العراقية في ستوكهولم، حيث يعتزم المنظم حرق نسخة من المصحف والعلم العراقي، على ما ذكرت الشرطة ووسائل إعلام محلية، الأربعاء.

وبحسب الطلب، ينوي شخصان التجمع اليوم الخميس بين الساعة الواحدة والساعة الثالثة عصرا بالتوقيت المحلي أمام السفارة.

وقال المنظم إنه يريد حرق نسخة من المصحف أثناء التجمع، بحسب وكالة الأنباء السويدية التي أشارت إلى أنه الشخص نفسه الذي قام بحرق المصحف أمام مسجد في ستوكهولم الشهر الماضي.

وفي 28 يونيو/حزيران، أحرق اللاجئ العراقي في السويد سلوان موميكا صفحات من نسخة من المصحف أمام أكبر مسجد في ستوكهولم يوم عيد الأضحى.

"القرآن خطنا الأحمر".. الآلاف يتظاهرون في عدة مدن باكستانية اعتراضا على حرق نسخة من المصحف بالسويد أواخر الشهر الماضي#الجزيرة_مباشر | #باكستان 🇵🇰 pic.twitter.com/A2MzKp5AN8 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) July 7, 2023

وأكّدت الشرطة السويدية أن الإذن لم يُمنح على أساس طلب رسمي لإحراق كُتب دينية، بل على أساس إقامة تجمّع عام سيتمّ التعبير خلاله عن “رأي” بموجب الحق الدستوري بحرية التجمّع. وقال متحدث باسم الشرطة إن ذلك لا يعني أنها توافق على ما سيجري.

ومن جانبه أجرى وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين اتصالًا هاتفياً، مع نظيره السويدي توبياس بيلستروم، الأربعاء، جرى خلاله مناقشة تهديد حارق المصحف بتكرار فعلته، مع شخص آخر من العراق أمام السفارة العراقيَّة في ستوكهولم.

وأشار حسين إلى خطورة هذه المواقف، مؤكدا أن “تكرارها يدل على عمل ممنهج”، ومشيرا في الوقت ذاته إلى أنَّ “القرآن الكريم راسخ في قلوب أكثر من ملياري مسلم حول العالم”.

ودعا وزير الخارجية العراقي الحكومة السويديَّة إلى “منع تكرار هذه الأفعال المسيئة والمتكررة إلى الإسلام والقرآن الكريم، والتصدي لمثل هذه الأعمال الاستفزازيَّة، التي تحرض على العنف وتغذيّ الكراهيَّة والعنصريَّة والتطرف، والتي لا يمكن إدراجها ضمن نطاق الحريات”.

نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيَّة فؤاد حسين @Fuad_Husseein لنظيره السويديّ @SweMFA السيِّد توبياس بيلستروم @TobiasBillstrom؛ القرآن الكريم راسخٌ في قلوب وعقول ملياريّ مُسلم حول العالم رابط الخبر: https://t.co/8DDYNKvAfW pic.twitter.com/WNufWYSoYq — وزارة الخارجية العراقية (@Iraqimofa) July 19, 2023

وبدوره أعرب وزير الخارجية السويدي عن استنكار حكومة بلاده لهذا العمل، مُؤكِّداً أنَّ الحكومة السويديّة ترفض بشدة مثل هذه الأعمال المعاديَّة للإسلام، وأنها “لا تدعم أو تتغاضى بأي حال عن الآراء المعادية للإسلام التي عبر عنها الشخص المعني خلال هذه الواقعة”، مجددًا التزام الحكومة السويدية بحماية السفارة العراقية في ستوكهولم.