الملك محمد السادس يدعو نتنياهو إلى زيارة المغرب

دعا العاهل المغربي محمد السادس، اليوم الأربعاء، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى زيارة المملكة.

جاء ذلك في رسالة بعثها الملك محمد السادس إلى نتنياهو نشرتها وكالة المغرب العربي للأنباء الرسمية، عقب اعتراف تل أبيب بسيادة الرباط على إقليم الصحراء.

والاثنين، أعلن الديوان الملكي المغربي، أن إسرائيل اعترفت بسيادة المغرب على إقليم الصحراء، حسب رسالة تلقاها الملك محمد السادس من نتنياهو.

ومما جاء في رسالة رئيس الوزراء الإسرائيلي قوله، إن موقف بلاده بخصوص الصحراء “سيتجسد في كافة أعمال ووثائق الحكومة الإسرائيلية ذات الصلة”، مشددا على أنه سيتم “إخبار الأمم المتحدة، والمنظمات الإقليمية والدولية التي تعتبر إسرائيل عضوا فيها، وكذا جميع البلدان التي تربطها بإسرائيل علاقات دبلوماسية” بهذا القرار.

وقال العاهل المغربي في رسالته لنتنياهو “إنني أرحب بكم للقيام بزيارة إلى المغرب في موعد يحدد عبر القنوات الدبلوماسية، بما يناسبنا معًا”.

عاجل | رسالة من العاهل المغربي إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية: أرحب بكم للقيام بزيارة إلى المغرب في موعد يحدد عبر القنوات الدبلوماسية بما يناسبنا معا

• موقفكم باسم دولة إسرائيل بخصوص مغربية الصحراء سيزيد من تعزيز الروابط بين #المغرب و #إسرائيل — الجزيرة مباشر الآن (@ajmurgent) July 19, 2023

وشدد العاهل المغربي على أن من شأن هذا اللقاء أن يفتح إمكانيات جديدة للعلاقات الثنائية بين المغرب وإسرائيل.

وأردف قائلًا إن هذا الاعتراف سيشكل مناسبة لتعزيز آفاق السلام لفائدة جميع شعوب المنطقة، وذلك باستحضار مضمون الإعلان الثلاثي الموقع في 22 ديسمبر (كانون الأول) 2020 بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية ودولة إسرائيل، بما في ذلك ما يتعلق بالمبادئ التوجيهية التي يجب أن تحكم تسوية النزاع الإسرائيلي الفلسطيني.

ووصف العاهل المغربي القرار الإسرائيلي بالاعتراف بسيادة المغرب على إقليم الصحراء؛ واعتزام فتح قنصلية إسرائيلية بمدينة الداخلة بأنه صائب ومتبصّر.

وقال إن قضية الصحراء المغربية تعتبر القضية الوطنية للمملكة، وتتصدر أولويات سياستها الخارجية.

وذكر الملك محمد السادس، في الرسالة، بأنه منذ ديسمبر/ كانون الأول 2020، لم تفتأ العلاقات الثنائية بين المملكة المغربية ودولة إسرائيل تتوطد في جميع المجالات.

وقال “إني لعلى يقين أن الموقف الواضح الذي اتخذتموه باسم دولة إسرائيل، بخصوص مغربية الصحراء، سيزيد من تعزيز الروابط بين المغرب وإسرائيل أكثر فأكثر”.