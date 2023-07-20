بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة.. أم الشهيد مجدي عرعراوي تنهار باكية فوق قبره في جنين (فيديو)

وثقت كاميرات وسائل إعلام فلسطينية لحظة مأساوية لوالدة الشهيد الشاب مجدي عرعراوي وهي تنهار على قبره في جنين، اليوم الخميس، بعد تلقيها نبأ تفوقه في امتحانات الثانوية العامة.

وحضنت أم الشهيد قبر ابنها (17 عاما) في مشهد مؤثر للغاية، وهي تردد “الله يرضى عليك يا رب رفعت راسي”، وأخذت الأم تقبّل صورة ابنها الشهيد، الذي ارتقى بعد اجتياز الامتحانات وقبل ظهور النتائج.

وقالت الأم إن مجدي كان أصغر أبنائها الأربعة (ولدان وبنتان)، وأضافت بألم أنه كان يحلم بأن يدرس هندسة الإلكترونيات، ويبني بيتًا تسكن فيه الأسرة.

ولم تستطع الأم المكلومة كبح دموعها وهي تقول “كان يحلم أن يكتب على باب المنزل: منزل المهندس مجدي عرعراوي، إرضاءً لوالده الذي كان يحلم بأن يصبح ابنه مهندسا”.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم العالي اليوم الخميس، عن نجاح الطالب مجدي عرعراوي الذي ارتقى شهيدا برصاص الاحتلال الإسرائيلي في 4 يوليو/تموز الجاري خلال العدوان الأخير على جنين ومخيمها بشمال الضفة الغربية المحتلة.

وأشارت الوزارة إلى أنه حصل على معدل 90.4%. وفي تصريحات سابقة أعلن الناطق باسم وزارة التربية والتعليم في الضفة الغربية صادق الخضور، ارتقاء 5 شهداء من طلبة الثانوية العامة (التوجيهي) هذا العام، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي.

ونعت وزارة التربية والتعليم ثلاثة طلاب استُشهدوا جراء العدوان الإسرائيلي على جنين ومخيمها، الذي استمر يومين، منهم الشهيد عرعراوي وهو أحد طلبة الثانوية العامة لهذا العام.