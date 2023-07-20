بينهم نساء وأطفال.. الجزيرة مباشر ترصد أوضاعا صعبة لمهاجرين أبعدتهم تونس إلى الصحراء (فيديو)

رصدت كاميرا الجزيرة مباشر، تكدس مهاجرين غير نظاميين على الحدود الليبية التونسية بعد أن طردتهم تونس بحسب بيان لجنة حقوق الإنسان في ليبيا.

وقال ضابط ليبي، عن الأوضاع التي يعيشها هؤلاء اللاجئون، إن أعدادهم تقدر بالمئات، مشيرًا إلى أن من بينهم نساء وأطفال وقد ساروا مئات الكيلومترات في الصحراء من دون ماء.

وأشار إلى أن اللاجئين قدموا من بلدان إفريقية عدة منها السودان والنيجر وغيرهما، موضحًا أنه تم رصد اللاجئين من قبل الدوريات الليبية الحدودية التي تجوب الحدود.

وقال أحد اللاجئين، إنه قضى في تونس مدة عام، مضيفًا أن بعض اللاجئين أمضوا فترات متفاوتة هناك، لكن تم إبعادهم جميعًا إلى الصحراء دون طعام أو شراب، مؤكدًا وجود أشخاص قضوا في الصحراء بسبب العطش.

حالات وفاة بين المهاجرين

وأعربت لجنة حقوق الإنسان الليبية، في بيان عن قلقها البالغ، بشأن وقوع حالات وفاة للمهاجرين غير النظاميين وطالبي اللجوء الموجودين على الحدود الليبية التونسية.

وقالت إن المعلومات الأولية أفادت بوفاة 3 مهاجرين من بينهم، امرأة وطفلتها ورجل، جراء بقائهم دون طعام وماء وفي العراء ودرجات الحرارة العالية في مناطق صحراوية نائية تنعدم فيها كامل مقومات الحياة.

وكشفت أن هؤلاء الضحايا لقوا حتفهم جراء المعاناة الإنسانية التي مروا بها حيث كانوا من ضمن المهاجرين الذين قامت السلطات التونسية بنقلهم من عديد الولايات التونسية التي كانوا موجودين فيها إلى الحدود الليبية التونسية.

وأدانت اللجنة الوطنية لحقـوق الإنسـان بليـبيـا، ما قالت إنها ممارسات غير إنسانية بحق هؤلاء المهاجرين وطالبي اللجوء الموجودين على الأراضي التونسية من قبل السلطات التونسية التي فرضت عليهم هذه المعاناة جراء نقلهم إلى الحدود التونسية الليبية.

وحمّلت اللجنــة، السُلطات التونسية المسؤولية القانونية والإنسانية الكاملة جراء هذه الأزمة الإنسانية التي افتعلتها على حدودها مع الجانب الليبي، وتوظيفها لغايات سياسية، بغية تحقيق مكاسب سياسية مع الجانب الأوربي، بحسب البيان.

وطالبت اللجنة السلطات الليبية متمثلة في المجلس الرئاسي الليبي وحكومة الوحدة الوطنية وجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، بسرعة التحرك العاجل لإنقاذ هؤلاء المهاجرين وطالبي اللجوء المستضعفين والموجودين في حالة جد خطيرة جراء المعاناة الإنسانية التي يمرون بها.