“كل شيء كان صدفة”.. شاب كفيف بالجزائر يروي للجزيرة مباشر كيف تحول زفافه إلى حفل “أسطوري” (شاهد)

في مشهد مهيب مليء بمظاهر البهجة والسرور وأجواء غير اعتيادية، شارك أهالي مدينة جزائرية شابًّا كفيف البصر، مراسم زفافه، في حالة فريدة من التضامن والدعم، أثارت إعجابا واسعا بمواقع التواصل.

وأظهرت مقاطع فيديو وصور قيام حشود غفيرة من أهالي ولاية خنشلة الجزائرية، بحمل الشاب الكفيف شمس الدين قادة -الملقب بين أصحابه بـ”موكا”- على الأكتاف في احتفاء وابتهاج كبيرين.

وقال “موكا” في لقاء مع (المسائية) عبر الجزيرة مباشر إنه لم يكن يتوقع حجم الاستجابة الواسعة والحضور الحاشد بهذا الشكل الكبير لحفل زفافه.

وأضاف “الفكرة بدأت من أحد أصدقائي الذي قام بكتابة الدعوة ونشرها على إحدى الصفحات المحلية بالمدينة على مواقع التواصل وانتشر الأمر دون أن أعلم، والحمد لله صار الأمر كما رأيتم. وكل شيء كان صدفة”.

وتابع “كان شعوري لا يوصف عندما حضرت هذه الأعداد الكبيرة، وهؤلاء الذين شاركوني فرحتي أحسّ أنهم شاركوني بقلوبهم، وأقول لهم بارك الله فيكم والعقبى لكم”.

ووفق ما نشرته وسائل إعلام جزائرية، فقد وجّه الشاب الكفيف “موكا” دعوة عبر صفحات محلية إلى أبناء خنشلة تمنى خلالها مشاركته فرحته في عرسه.

دعوة “موكا” انتشرت عبر المنصات ولاقت تجاوبًا كبيرًا، إذ لبّى آلاف من الناس دعوته، وشاركوه فرحته، في حفل زفاف حاشد.

ومنح حاضرون العريس أكثر من 13 دعوة لأجل قضاء شهر العسل رفقة زوجته. وتفاعل رواد مواقع التواصل مع الزفاف، سعداء بما حدث، شاعرين بالألفة ومباركين له، متمنين له حياة سعيدة.