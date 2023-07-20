“كنت واثقة من النتيجة”.. الجزيرة مباشر في منزل الطالبة الأولى على الثانوية العامة في الفرع الأدبي بفلسطين (فيديو)

زارت كاميرا الجزيرة مباشر، اليوم الخميس، منزل الطالبة هديل شادي عليوي في مدينة الخليل بجنوب الضفة الغربية، الحاصلة على المرتبة الأولى في الثانوية العامة الفرع الأدبي في فلسطين.

وتفوقت هديل بمعدل 99.6% في شعبة الآدب، وكانت بذلك الأولى على مستوى فلسطين، وقالت إن فرحة عارمة عمت أرجاء المنزل فور سماعهم النتيجة.

واستقبلت الأسرة في منزلها حشودا من المباركين من الأهل والجيران والأصدقاء، أتوا لتقديم التهاني لهديل وأسرتها.

وقالت هديل للجزيرة مباشر بثقة إنها كانت متأكدة من أنها ستحصل على الرتبة الأولى على مستوى فلسطين.

وأضافت هديل أن البرنامج الذي كانت تتبعه هو تحضير دروسها ومراجعتها أولا بأول، مؤكدة أن الأمر لا يعني أنها كانت تدرس 24 ساعة في اليوم، بل إن الأمر يحتاج إلى تنظيم الوقت وحسن إدارته.

وأهدت هديل نجاحها إلى والديها وكل أفراد عائلتها ومن دعمها، وإلى عائلات الأسرى والشهداء في وطنها.

وأفادت بأنها واجهت عددا من التحديات منها الإضراب في مجال التعليم والوضع الذي تعيشه البلاد بسبب اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، لكنها حاولت بالعزيمة مواجهة جميع الصعاب.

تفكر هديل في متابعة دراستها بفلسطين، وشجعت الطالبة من لم يحالفهم الحظ في هذه الدورة، وقالت إنه يمكنهم التعويض في الدورات المقبلة، كما يمكنهم التميز في مجالات أخرى.

وحضرت مديرة مدرسة هديل للاحتفال الذي أقامته الأسرة، وقالت إن نجاح الطالبة يعني نجاح المدرسة وكافة طلبة الخليل، وأضافت أن أسرة التعليم كثفت جهودها خلال هذه السنة بعد ما واجهته من توقف وصعوبات.

وعبّرت والدة هديل عن فرحة عارمة، وقالت لكاميرا الجزيرة مباشر إنها استحقت هذا المعدل بعد التعب والاجتهاد.

وذهب والد هديل إلى أن الطالب الفلسطيني يدرس في ظروف سياسية وأمنية صعبة جدا، إلا أنه يتحلى بالإصرار ويعتبر أن سلاحه الوحيد لمواجهة هذه التحديات -ومنها الاقتصادية أيضا- هو التفوق في الدراسة.