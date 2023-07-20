مصريون يشتكون من انقطاع الكهرباء وفضائية تستفزهم بمنشور يطالبهم بأن لا “يتململوا” (فيديو)

اشتكى مواطنون مصريون من الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي في مختلف محافظات الجمهورية لفترات طويلة، في ظل ارتفاع درجة الحرارة الحادّ الذي تشهده البلاد.

ودشّن ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي عددا من الوسوم عن انقطاع الكهرباء، ظلت أيامًا في قائمة الأعلى تداولًا في مصر، عبروا من خلالها عن احتجاجهم وطالبوا الحكومة بإيجاد حل للأزمة.

ومن جهتها، بررت الحكومة المصرية الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي، خلال الأيام الماضية، بأنها قررت البدء بتخفيف أحمال الكهرباء بسبب زيادة استهلاك الطاقة الكهربائية بصورة كبيرة، نتيجة موجة الحرارة الشديدة.

وردّ رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي على الانتقادات الحادّة الموجّهة للحكومة بعد الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي، بأن “زيادة حجم استهلاك الغاز المستخدم في إنتاج الكهرباء، وإحداث ضغط شديد على الشبكات الخاصة به، أدى إلى انخفاض ضغط الغاز في الشبكات الموصلة لمحطات الكهرباء”.

وأوضح في بيان، أمس الأربعاء، أنه جرى البدء في “تخفيف الأحمال، حتى يمكن الوصول للضغوط العادية لشبكة الغاز”، لافتا إلى “الاستمرار في تخفيف الأحمال بالتناوب، حتى منتصف الأسبوع المقبل، لتستعيد الشبكة ضغوطها من الغاز”.

وواجه توضيح الحكومة المصرية عددا من التساؤلات على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ كتب المواطن أحمد فرحات عبر فيسبوك “نحتاج تفسيرا منطقيا لموضوع الكهرباء”.

وتابع في منشوره “رد تخفيف الأحمال دا بايخ، يعني كل دول الخليج بلا استثناء أحمال رهيبة بسبب الحر الشديد ومفيش كهرباء بتقطع بالمنظر دا لا عارفين نشتغل ولا عارفين نقعد في بيوتنا”.

وقال: “لو عايز تخفف أحمال أطفي أنوار عمدان الشوارع اللي قايدة ليل نهار، نلاقي استفزاز وتجارب إضاءة عظيمة في العاصمة، حتى لو ملهاش علاقة باللي بيحصل فأنت بتفتح باب لكلام ولغط كثير ملهوش داعي”.

وكتبت أسماء صبري “والله العظيم تعبنا النور قاطع والمية كمان وبعدين يعني نشكي لمين”.

وغردت الناشطة هدى الجرشاوي “عمرك شفت أو سمعت أن دولة تعذب شعبها من أجل رفاهية شعوب أخرى، الأولوية ليست للشعب بل أن يرضى عنهم أسيادهم ومشفتش شعب راضي بالدناءة دي غيرنا”.

عمرك شفت او سمعت

ان دوله بتعذب شعبها من اجل رفاهيه شعوب اخرى

الاولويه ليست الشعب بل ان يرضى عنهم اسيادهم ومشفتش شعب راضى بالدنائة دي غيرنا

انت الان مع نظام هتموت هتموت لو مموتش من المرض والجوع هتموت من الحر#قاطع_النور #حوار_الكهربا pic.twitter.com/1GwRiYTphT — hoda elgershawy (@elgershawy) July 19, 2023

وكتب صاحب حساب “أن أصحى من النوم والكهرباء قاطعة في الجو ده محاكاة ثلاثية الأبعاد للاحتباس الحراري العالمي بس متجمع كله في أوضتي”.

حوار ان اصحى من النوم و الكهربا قاطعة في الجو ده محاكاة ثلاثية الابعاد للاحتباس الحراري العالمي بس متجمع كله في اوضتي — 𝐆𝐞𝐝𝐨 (@marrcosjeff) July 20, 2023

واقترح صاحب حساب يُكنى أبو حسن “تخفيض أيام العمل في الجهات التي لا تتعامل مع المواطنين، لتوفير استهلاك الكهرباء الضخم بسبب أجهزة التكييف المركزي والسيرفرات والأجهزة المتخصصة والمبردات والإنارة”.

لو خفضتو نص أيام العمل في الجهات اللي مش بتتعامل مع الجمهور هتوفرو استهلاك الكهربا الضخم بسبب أجهزة التكييف المركزي والاسبليت والسيرفرات والاجهزة المتخصصة والمبردات والانارة الخ وبالمرة تاخدو في سكتكو توفير الوقود وقطع غيار السيارات والانبعاثات وسيولة المرور #حوار_الكهربا pic.twitter.com/XE9qmvaPsq — أبو حسن (@AbuHasan1392) July 20, 2023

وكتب حساب باسم مصطفى “احنا رجعنا لوراء وبقينا ضمن الدول الفقيرة التي وصل بها التوفير للكهرباء ولا أيه! امال بنصدر ازاي”.

و بعدين ف حوار الكهرباء ده!

احنا رجعنا لورا و بقينا ضمن الدول الفقيرة اللي وصل بيها التوفير للكهربا ولا ايه!

امال بنصدر ازاي ولا محطات الكهربا اللي ماليه البلد دي بتودي الكهربا عند امي ولا ايه!!! — مُصْطَفَىَ (@218reeb) July 20, 2023

وعلى الرغم من استياء المدونين من الحر الخانق مع انقطاع الكهرباء، ضاعفت قناة “أون تي في” المصرية حالة الاستياء هذه بمنشور عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.





فقد طالبت القناة منتقدي الحكومة بأن يتذكروا قبل ما وصفته بـ”التململ وتوجيه أصابع الاتهام للحكومة”، أن “مصر لم تواجه بعد المشروعات العملاقة في قطاع الكهرباء موجة حرارة ضاغطة مثل ما يحدث”.

وصف انتقاد السياسات الحكومية بـ”التململ” جذب انتباه المدونين، وكتب وليد “بيقولك قبل أن تململ من قطع الكهرباء. ده ناقص يشتمنا كمان!! يعني صرفت 2 تريليون جنيه بالديون على الكهرباء، ولغيت الدعم، وبتزود الأسعار كل سنة، وبرضو مش عايز الناس تشتكي”.

بيقولك "قبل أن تململ من قطع الكهرباء" … ده ناقص يشتمنا كمان!! … يعني صرفت ٢ تريليون جنيه بالديون على الكهرباء، ولغيت الدعم، وبتزود الأسعار كل سنة، وبرضو مش عايز الناس تشتكي … انتو ملتكم أيه؟! https://t.co/0t2kMweHxk — The Walid ⛅ (@mrwsi) July 19, 2023

وقالت داليا “امال نقعد فى الحر وطبعا مفيش مايه وكمان منتململش، وأوجه أصابع الاتهام لمين معلش”.

اومال نقعد فى الحر و طبعا مفيش مايه و كمان منتململش

و أوجه أصابع الاتهام لمين معلش هى امى اللى بتفصل الكهرباء https://t.co/Tsb3SwjTwz — Dalia (@dalioucha) July 19, 2023

وعلّق أمجد “بيقولك قبل أن تتململ وتحط صوباعك في وش الحكومة تذكر أن موجة الحر هي السبب أنهم تفاجؤوا أن مناخ مصر الصحراوي شديد الحرارة صيفا وأن دا رنج غير متوقع”.

بيقولك قبل أن تتململ وتحط صوباعك في وش الحكومة تذكر أن موجة الحر هي السبب أنهم اتفاجأو ان مناخ مصر الصحراوي شديد الحرارة صيفيا وان دا رنج غير متوقع 🤢🤢 https://t.co/0kkfCm8ZXr — Amgad (@A1_amgffA1) July 19, 2023

وكتب محمد “مفروض مسؤول من الكهرباء كان يطلع ويشرح الموضوع يوعي الشعب نحن دولة كبيرة ليه مبيحصلش كده مش قادر أفهم هو لما مسؤول يطلع يوعد الشعب ده غلط ولا نسيب الشعب للقيل والقال يا مسؤولين كفاية كده اطلعوا وكلموا الناس”.