“لا تحترم مقدسات الأديان ولا تفهم إلا لغة المال”.. الأزهر يدعو لاستمرار مقاطعة المنتجات السويدية

أعرب الأزهر الشريف، أمس الخميس، عن إدانته واستنكاره لما تمارسه السلطات السويدية من “استفزازات” مُتكررة في حق المقدسات الإسلامية “تحت شعار حرية التعبير الزائف”، مشددًا على أن ما تقوم به السلطات السويدية من منح موافقات لحرق نسخ من المصحف، يعكس “تطرفًا بغيضًا ودعمًا للإرهاب ومعاداة للمسلمين”.

وشدد الأزهر في بيان نشره عبر فيسبوك، على أن السماح بحرق نسخة من المصحف “يمثل جريمة بحق الإسلام وحق الأديان والإنسانية ووصمة عار على جبين هذه المجتمعات”.

وأضاف أن السويد أثبتت بممارساتها أنها “أقرب المجتمعات إلى العنصرية وأبعدها عن احترام الأديان والشعوب”.

#الأزهر_الشريف يعرب في بيان عن إدانته واستنكاره الشديد لما تمارسه السلطات السويدية من استفزازاتٍ متكررةٍ في حق مقدساتنا الإسلامية تحت شعار «حرية التعبير» الزائف. 🔴 الأزهر: السويد أثبت بممارساته أنه أقرب المجتمعات إلى العنصرية وأبعدها عن احترام الأديان والشعوب. 🔴 الأزهر يدعو… pic.twitter.com/2VzG3CuQJY — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) July 20, 2023

كما دعا الأزهر الشعوب العربية والإسلامية إلى استمرار مقاطعة المنتجات السويدية، واستمرار اتخاذ مواقف موحدة وجادة اتجاه سياسات السويد “المعادية للإسلام والمسلمين، والتي لا تحترم مقدسات الأديان، ولا تفهم إلا لغة المال والمصالح المادية”، بحسب البيان.

وتصاعد الغضب في العالم الإسلامي من جديد على خلفية السماح لمتظاهرين بحرق نسخة من المصحف والعلم العراقي أمام السفارة العراقية في ستوكهولم، وقد استدعت قطر والسعودية وإيران سفراء السويد لديها وسلمتهم مذكرات احتجاج وتنديد تطالب بوقف الاعتداء على مقدسات المسلمين.