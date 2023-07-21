الجزيرة مباشر ترصد أوضاع الأطفال مرضى السرطان في الشمال السوري (فيديو)

رصدت كاميرا الجزيرة مباشر أوضاع الأطفال السوريين مرضى السرطان في مستشفى الشهباء التخصصي بمدينة سلقين شمالي إدلب في الشمال السوري، حيث يعانون من قلة الدعم الطبي والمادي لمواجهة هذا المرض العضال.

وقال الطفل محمد كلاوي البالغ من العمر 14 عامًا، إنه أصيب بوعكة صحية على مستوى الرأس، وعندما زار الطبيب تبين أنه مصاب بالسرطان، وتم تحويله على وجه السرعة لتلقي العلاج في مدينة أضنة التركية.

وناشد والد الطفل الجهات المعنية جميعها بالعمل على إنقاذ طفله، وتيسير عملية نقله لتلقي العلاج في تركيا.

وأضاف أن المستشفيات جميعها العمومية والخاصة في الشمال السوري تفتقر للأجهزة والخدمات الضرورية، لمواجهة تفشي مرض السرطان، وأن المنفذ الوحيد الممكن هو تركيا.

وقال إن ما قبل الزلزال كان يسمح للطفل المصاب بالسفر بمعية مرافقيه، لكن بعد الزلزال تغيّر الوضع كليًا.. “أصبحت حياة ابني في خطر”.

من جهته قال الطبيب أسامة عبد الواحد إنه تم تشخيص 608 حالة سرطان بعد كارثة الزلزال في فبراير/شباط الماضي، بينهم 91 طفلًا يعانون من حالات أورام مختلفة.

وأضاف أن أغلب الحالات المسجلة تحتاج العلاج الكيميائي والإشعاعي في تركيا.

وناشد عبد الواحد السلطات التركية بالسماح واستقبال الحالات التي تم تحويلها قبل فوات الأوان.

وكانت مديرية الصحة في مدينة إدلب شمالي سوريا قد أوضحت أنه يتم تشخيص يوميًا ما يقارب من 3 حالات جديدة مصابة بالسرطان.

وأضافت المديرية “لدينا 450 حالة لمرضى السرطان في مدن الشمال السوري”، وهم بحاجة للدخول إلى تركيا لتلقي العلاج الفوري.