بوتين: الهجوم الأوكراني فشل ومعدات الغرب الفاخرة تحترق في أرض المعركة (فيديو)

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، إن الهجوم المضاد الذي شنته أوكرانيا لصد القوات الروسية في جنوب البلاد وشرقها “لم يحقق أي نتيجة رغم الدعم المالي والعسكري الغربي”.

وأضاف خلال اجتماع لمجلس الأمن الروسي أن “الموارد الهائلة التي تم ضخها في نظام كييف والإمدادات الغربية بالأسلحة والدبابات والمدفعية والمدرعات والصواريخ لم تساعد أوكرانيا ولم تحقق أي نتيجة حتى الآن”.

وتناول بوتين في كلمته خسائر أوكرانيا في الحرب، وقال إنها خسرت عشرات الآلاف من جنودها خلال محاولتها شن هجومها المضاد الذي لم يحقق نتائج، بحسب ما قال.

وجزم بوتين، بأن إطالة أمد الأزمة الأوكرانية يخدم مصالح الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن الرأي العالمي يتغير بشكل تدريجي، وقال إن تزويد “أوكرانيا بالأسلحة والمرتزقة والمستشارين لم يساعدها على اختراق جبهة الجيش الروسي”.

وقال بوتين إن “العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا تسير بنجاح” مؤكدا أن قوات بلاده تؤدي ما هو مطلوب منها في هذا الصدد.

تحذير من “الاعتداء على بيلاروسيا”

وفيما يتعلق بموقف بلاده من بيلاروسيا، حذر بوتين، من أن أي عدوان على بيلاروسيا سيكون بمثابة عدوان على روسيا وأن موسكو سترد “بكل الوسائل” التي في حوزتها.

وقال بوتين إن “بيلاروسيا جزء من الاتحاد الروسي والاعتداء عليها اعتداء علينا وسنرد بكل الوسائل والإمكانات”.

وأكد بوتين أن قادة بولندا يسعون للتدخل في الصراع في أوكرانيا وإقامة تحالف تحت مظلة الناتو، موضحا أن طموح قادة أوربا الشرقية هو ما يضرم مزيدا من نيران الحرب المستعرة في أوكرانيا.

وقال الرئيس الروسي إن “بولندا تدعم الحرب في أوكرانيا لتتمكن من الاستيلاء على الأراضي التي تعتبرها تاريخيًّا ملكًا لها”.