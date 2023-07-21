تفاصيل مقتل موظف أردني في برنامج الأغذية العالمي بهجوم في اليمن

أعلنت الحكومة اليمنية، اليوم الجمعة، عن مقتل موظف أممي وإصابة آخرين، بهجوم مسلح في محافظة تعز جنوب غرب البلاد.

وقالت وكالة الأنباء اليمنية، إن رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي وجّه خلال اتصال هاتفي مع محافظ تعز بملاحقة العناصر المتورطة في تنفيذ الاعتداء المسلح الذي أسفر عن مقتل المسؤول الأممي مؤيد حميدي الذي كان يشغل منصب رئيس فريق برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة وجرح آخرين في مدينة التربة جنوبي المحافظة.

ونقل موقع محلي عن شهود عيان، أن مسلحين أطلقوا النار على مدير مكتب برنامج الغذاء العالمي، في مدينة التربة، في أحد مطاعم المدينة، قبل أن يلوذوا بالفرار على متن دراجة نارية.

فيما قال مصدر أمني يمني في تعز، لوكالة الأناضول إن “مسلحًا على متن دراجة نارية أطلق النار على موظف في برنامج الأغذية العالمي أثناء خروجه من أحد المطاعم بمدينة التربة جنوب تعز، ما أدى إلى مقتله”.

وقال برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة إن مؤمن حميدي، وهو مواطن أردني، توفي بعد وقت قصير من وصوله إلى المستشفى.

وأضاف على موقعه الإلكتروني: وصل حميدي إلى اليمن مؤخرًا لتولي منصبه الجديد رئيسًا لمكتب برنامج الأغذية العالمي في تعز، وعمل حميدي لدى البرنامج لمدة 18 عامًا، بما في ذلك مهمة سابقة في اليمن، وكذلك عمل في السودان وسوريا والعراق”.

WFP is deeply saddened to confirm that a staff member was shot and killed by unknown gunmen on Friday afternoon in Turbah, #Taiz in south west Yemen. Read the full @WFP statement on the death of a staff member in #Yemen: ⬇️ https://t.co/HHHo1K2cWv — WFP Yemen (@WFPYemen) July 21, 2023

من جهته أكد وزير الصحة العامة والسكان اليمني، قاسم بحيبح، مقتل الموظف الأممي مؤيد الحميدي، وكتب في حسابه على تويتر “اعتداء إجرامي آثم يطال أحد كوادر العمل الإنساني ببرنامج الأغذية العالمي في مدينة التربة تعز”.

وتابع قائلًا “ندعو الجهات الأمنية للقيام بدورها، والقبض على المجرمين وتقديمهم للعدالة”.

اعتداء اجرامي أثم يطال احد كوادر العمل الإنساني ب WFP في مدينة التربة تعز وفي الوقت الذي نقدم اصدق التعازي لاسرة المغدور به وندعو له بالرحمة والمغفرة.

دعو الجهات الامنية القيام بدورها والقبض على المجرمين وتقديمهم — د.قاسم بحيبحQasem Buhaibeh (@QasemBuhaibeh) July 21, 2023

من جانبه، قال الناطق الرسمي باسم الحوثيين محمد عبد السلام، في تصريح أوردته قناة “المسيرة” الفضائية التابعة للجماعة مساء الجمعة، “ندين جريمة اغتيال رئيس فريق برنامج الغذاء العالمي”.

وأضاف أن “الانفلات الأمني يعم جميع المناطق المحتلة (يقصد الواقعة تحت سيطرة الحكومة)، إضافة إلى تردي الوضع الاقتصادي وانهيار للعملة، وذلك شاهد على ما تسعى إليه قوى العدوان من فوضى”، فيما لم ترد الحكومة على هذه الاتهامات فورًا.

رئيس الوفد الوطني يُدين جريمة اغتيال رئيس فريق برنامج الغذاء العالمي في تعزhttps://t.co/susGgdyjLm الرابط البديل https://t.co/axmrDL6FxY @AlmasiraNet — قناة المسيرة (@TvAlmasirah) July 21, 2023

وحتى موعد نشر الخبر لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادثة.

وعام 2018، قُتل موظّف لبناني في اللجنة الدولية للصليب الأحمر في منطقة ذباب بمحافظة تعز.

وتخضع مدينة تعز، مركز المحافظة، لسيطرة القوات الحكومية، فيما يسيطر الحوثيون على مناطق محيطة بها، ويفرضون حصارًا عليها.

ومنذ 2014 يشهد اليمن حربًا بين القوات الحكومية من جهة، وجماعة الحوثيين من جهة أخرى حيث تفاقم النزاع الذي خلّف مئات الآلاف من القتلى، وتسبّب بواحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم فضلًا عن تدهور حادٍ في اقتصاد البلد الفقير.