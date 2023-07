تفاصيل مقتل موظف أردني في برنامج الأغذية العالمي بهجوم في اليمن

أعلنت الحكومة اليمنية، اليوم الجمعة، عن مقتل موظف أممي وإصابة آخرين، بهجوم مسلح في محافظة تعز جنوب غرب البلاد.

وقالت وكالة الأنباء اليمنية، إن رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي وجّه خلال اتصال هاتفي مع محافظ تعز بملاحقة العناصر المتورطة في تنفيذ الاعتداء المسلح الذي أسفر عن مقتل المسؤول الأممي مؤيد حميدي الذي كان يشغل منصب رئيس فريق برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة وجرح آخرين في مدينة التربة جنوبي المحافظة.

ونقل موقع محلي عن شهود عيان، أن مسلحين أطلقوا النار على مدير مكتب برنامج الغذاء العالمي، في مدينة التربة، في أحد مطاعم المدينة، قبل أن يلوذوا بالفرار على متن دراجة نارية.

فيما قال مصدر أمني يمني في تعز، لوكالة الأناضول إن “مسلحًا على متن دراجة نارية أطلق النار على موظف في برنامج الأغذية العالمي أثناء خروجه من أحد المطاعم بمدينة التربة جنوب تعز، ما أدى إلى مقتله”.

وقال برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة إن مؤمن حميدي، وهو مواطن أردني، توفي بعد وقت قصير من وصوله إلى المستشفى.

وأضاف على موقعه الإلكتروني: وصل حميدي إلى اليمن مؤخرًا لتولي منصبه الجديد رئيسًا لمكتب برنامج الأغذية العالمي في تعز، وعمل حميدي لدى البرنامج لمدة 18 عامًا، بما في ذلك مهمة سابقة في اليمن، وكذلك عمل في السودان وسوريا والعراق”.

