شاهد: انفجار يهز الأرض في أحد شوارع جوهانسبرغ بجنوب إفريقيا

نشرت قنوات إخبارية ووسائل إعلام فيديو للحظة انفجار أنابيب غاز، أسفل طريق رئيسي في جوهانسبرغ بجنوب إفريقيا.

وأظهر المقطع الموثق من كاميرا مراقبة في الشارع، كيف هز الانفجار الأرض وحرك العربات الثقيلة من مكانها، فأحدث حالة من الهلع لدى المارة.

وأدى الانفجار -الذي وقع وسط جوهانسبرغ في وقت الذروة الأربعاء، ولم تعرف أسبابه حتى الآن- إلى إصابة 41 شخصا بجروح وإحداث دمار كبير في شارع رئيسي، وفق ما ذكره مسؤولون.

وكانت خدمات الطوارئ قد أفادت في البداية بأن سبب الانفجار هو تسرّب للغاز، لكن شركة “إيغولي” المسؤولة عن شبكة أنابيب الغاز تحت الأرض استبعدت ذلك.

وقالت الشركة في بيان إنه “من غير المرجح” أن يكون الانفجار الذي تسبب في تشقق مدرج مطار وانقلاب سيارات “ناجمًا عن خط أنابيب غاز أو تسرّب”.

وأضافت “لم تشهد شبكتنا أي انخفاض في الضغط، مما يشير إلى أن أنابيب الغاز سليمة. ولا يزال عملاؤنا في المنطقة يتلقون الغاز دون انقطاع”.

واعتبر بانيازا ليسوفي رئيس وزراء مقاطعة غوتينغ التي تضم جوهانسبرغ وبريتوريا أن “عدم سقوط وفيات هو معجزة”.

ومن بين المصابين اثنان في حالة حرجة، و9 إصابات خطيرة، و30 طفيفة، وفق ليسوفي.

وقال ليسوفي إن تحقيقا أوليا أُجري لم يكشف عن سبب الانفجار، لكنه أكد أن “الوضع تحت السيطرة تماما”.

وأضاف أن الخبراء “سيحصلون على الصورة الكاملة ويقدمون لنا النصح”، مشيرا إلى أن “الدمار كبير، والوضع سيّئ. لقد حدث الأمر في وقت الذروة”.