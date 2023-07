عالم متشرذم يشهد نزاعات متفاقمة.. غوتيريش يدعو إلى إعادة التفكير في مهام حفظ السلام

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى التفكير في مستقبل عمليات حفظ السلام، مشددا على أوجه قصورها “في عالم متشرذم” على نحو متزايد ويشهد نزاعات متفاقمة.

وقال غوتيريش أثناء تقديمه “جدول أعمال جديدًا من أجل السلام” أمس الخميس إن عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام “ساعدت على إنقاذ ملايين الأرواح” عبر المساعدة على الحفاظ على وقف إطلاق النار وحماية المدنيين من العنف.

وأوضح غويتريش أن النزاعات الطويلة الأمد التي لم تحلّ -والتي تغذيها عوامل وطنية وجيوسياسية عابرة للحدود، إضافة إلى عدم التوافق المستمر بين التفويضات والموارد- سلطت الضوء على أوجه قصورها.

وشدد المسؤول الأممي على أن “عمليات حفظ السلام لا يمكن أن تنجح عندما لا يكون هناك سلام للحفاظ عليه، ولا بدون تفويضات واضحة وواقعية” من مجلس الأمن.

ورغم عدم ذكره أي دولة، تأتي مذكرة المسؤول الأممي التوجيهية بعد أسابيع قليلة من إنهاء مجلس الأمن مهمة بعثة حفظ السلام الأممية في مالي بناءً على طلب مفاجئ من باماكو التي اتهمت البعثة بعدم تلبية احتياجاتها في “مكافحة الإرهاب”.

وشدد الأمين العام على أن “تشظّي النزاعات التي كثيرا ما تشمل جماعات مسلحة غير تابعة لدول، وعصابات إجرامية وإرهابيين وانتهازيين، قد زاد من الحاجة إلى عمليات إنفاذ سلام متعددة الجنسيات، لمكافحة الإرهاب والتمرد”.

وفي هذا السياق، دعا أنطونيو غوتيريش إلى التفكير بشأن “مستقبل عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة”، مشيرا إلى نماذج أكثر “مرونة” مع “استراتيجيات إنهاء مناسبة”.

ولتجاوز أوجه قصور مهمات الأمم المتحدة، شجّع المسؤول الأممي المنظمات الإقليمية أو ما دون الإقليمية على نشر بعثات إنفاذ سلام إلى جانب بعثاتها، وخاصة في إفريقيا.

