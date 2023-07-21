عراك بالأيدي بين وزير لبناني سابق وصحفي خلال برنامج تلفزيوني (فيديو)

نشب عراك بالأيدي بين الوزير اللبناني السابق (وئام وهاب) والصحفي (سيمون أبو فاضل) خلال حلقة من برنامج تلفزيوني بإحدى محطات التلفزة اللبنانية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان، فيديو يوثق العراك الذي نشب بعد تلاسن كلامي بين الضيفين خلال مشاركتهما في برنامج على شاشة (إم تي في) اللبنانية.

ويظهر في الفيديو الوزير وهو يلقي ماء -من كوب كان أمامه- على الصحفي، قبل أن يحتدم الموقف ويتحول إلى عراك بالأيدي.

وكان الوزير والصحفي يشاركان في برنامج حواري، يقدمه المذيع (مارسيل غانم)، لكن تطور الحديث إلى تلاسن وعراك أدى إلى تدخل الجمهور للفصل بين الرجلين.

ولم يقف العراك عند هذا الحد، بل استمر حتى خارج الاستوديو؛ مما أدى إلى تدخل أفراد من الجيش اللبناني، لفض الاشتباك.

وتفاعل مغردون لبنانيون مع الواقعة، فاعتبرها بعضهم تهجما على الصحافة والصحفيين، معبرين عن تعاطفهم مع الصحفي أبو فاضل، وقالوا إنه تعرض لتهجم لفظي وجسدي من الوزير.

ورأى آخرون أن الطرفين لم “يقصرا” في المشاركة في العراك والتهجم اللفظي. وقال حساب باسم سحر “وهاب مُصرّ على استعمال ألفاظ وأبو فاضل ما قصّر. فينا نعتبره مشهدا كوميديا والمذيع ضحك وخلص”.