قصي أبو ريدة.. حكاية طالب فلسطيني تحدّى الإعاقة فنجح متفوّقًا في الثانوية العامة (شاهد)

تمكن طالب فلسطيني من ذوي الإعاقة في قطاع غزة، من الحصول على شهادة الثانوية العامة متفوّقًا بمعدل يزيد على 95%.

ويعاني قصيّ أبو ريدة الذي يسكن في بلدة بني سهيلا شرق خان يونس بجنوب قطاع غزة، من نقص حاد في الكالسيوم منذ الولادة أدى إلى توقّف النمو، إلا أن ذلك لم يمنعه من الدراسة والتفوق في امتحان الثانوية العامة.

وفي مقابلة مع الجزيرة مباشر حكى أبو ريدة عن مسيرته الدراسية، مؤكدا أنه توقع حصوله على هذا النتيجة قبل الامتحانات بثلاثة أشهر، حتى إنه دوّنها في دفتره الدراسي.

وتابع قصي “أهلي كانوا يساعدونني كثيرا ويسهلون عليّ الأمور، وأهدي هذا النجاح أولا لنفسي وإرادتي ثم لأهلي وإخوتي وجميع من حولي من أهلي وأصدقائي”.

وتم تكريم قصي باحتفال تربوي كبير أقيم غرب مدينة غزة، لأوائل الثانوية العامة على مستوى محافظات قطاع غزة، وجاء في المرتبة الحادية عشرة في قائمة التكريم.

وأضاف قصي “أتمنى أن أحصل على منحة لمساعدتي في إكمال دراستي، ورغبتي أن أدرس صيدلة، وهذا التخصص يحتاج إلى رسوم ومصاريف وربنا يوفقني”.

وبدوره ناشد والد قصي، المؤسسات الخيرية والجهات المعنية، بتوفير كرسي كهربائي لابنه، لتسهيل انتقاله إلى الجامعة.

ويضطر الطلبة في قطاع غزة تحديدًا إلى الدراسة في ظروف بالغة الصعوبة، إذ ينقطع التيار الكهربائي في أغلب الأوقات، فضلًا عن الخوف الذي يعيشونه بشكل دائم بسبب الحروب والغارات الإسرائيلية.