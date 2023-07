بعد بلوغ معدلات غير مسبوقة.. روبوت متعرّق يساعد البشر على مقاومة موجة الحر (شاهد)

تواجه اليونان اليوم السبت، عطلة نهاية أسبوع قد تكون الأكثر سخونة في يوليو/ تموز منذ خمسين عامًا، وفق أحد الخبراء، كما يُتوقّع أن تتوسّع موجة الحر القياسية التي يشهدها جنوب الولايات المتحدة في الأيام المقبلة.

ويعاني عشرات الملايين من الأشخاص في النصف الشمالي من الكرة الأرضية موجة حرّ شديدة هذا الصيف، ويبدو أن العالم سيسجّل أشدّ يوليو حرارة في تاريخه. وعزا الخبراء درجات الحرارة القياسية إلى التغيّر المناخي الناتج عن حرق الوقود الأحفوري، معتبرين أن الاحتباس الحراري يلعب دورًا أساسيًّا في اشتداد القيظ.

وفي الولايات المتحدة، سيعاني نحو 80 مليون شخص من درجات حرارة تتجاوز 41 درجة مئوية خلال عطلة نهاية الأسبوع، حسبما قالت مصلحة الأرصاد الجوية.

ويُتوقّع أن تسجل فينيكس عاصمة ولاية أريزونا أعلى حرارة هناك؛ إذ ستصل إلى 46 درجة مئوية، بعدما تخطت الحرارة 43 درجة مئوية في المدينة ثلاثة أسابيع متتابعة.

وشهدت المدينة أول أمس الخميس، حريقا هائلًا اندلع في خزانات مادة البروبان قرب المطار الدولي، مما سبب انفجار خزانات وتطايرها.

في غضون ذلك، يتدفّق سياح إلى متنزّه وادي الموت (ديث فالي) الذي يمتد على الحدود بين ولايتَي كاليفورنيا ونيفادا ويمثّل إحدى أكثر المناطق سخونة في العالم، لالتقاط صور مع شاشة تُظهر درجة الحرارة خارج مركز الزوار.

Tourists flock to Death Valley in California where the heat was expected to set a world record. Although the expected temperature never arrived, 128 Fahrenheit was enough for visitors to make them feel like they were ‘in an oven’ pic.twitter.com/uaA7GuDOUb

— Reuters (@Reuters) July 17, 2023