بـ30 طلقة تجاه مركبته.. استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال في سبسطية قرب نابلس (فيديو)

استشهد الشاب الفلسطيني فوزي هاني مخالفة البالغ من العمر 18 عامًا، مساء الجمعة، عقب إطلاق قوات الاحتلال النار على مركبة في بلدة سبسطية شمال غرب نابلس بالضفة الغربية.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن جثمان الشهيد وصل إلى مستشفى رفيديا الحكومي من بلدة سبسطية، فيما أكد الهلال الأحمر الفلسطيني أنه تم اعتقال شاب آخر يدعى (محمد عمر مخيمر) الذي أصيب خلال عملية استهداف المركبة.

وأفادت وكالة قدس برس الفلسطينية، أن قوات الاحتلال أطلقت النار بشكل كثيف على المركبة وأصابت من بداخلها، ومنعت طواقم الهلال الأحمر الاقتراب من المكان.

وأكد شهود عيان لمواقع محلية أنه تم إطلاق أكثر من 30 طلقة نارية تجاه المركبة.

ونقلت مواقع محلية عن شهود عيان أن الشهيد وحيد والديه، وأنه أنهى الثانوية العامة العام الماضي.

#عاجل | السيارة المستهدفة من قبل قوات الاحتلال والتي ارتقى فيها شاب واصيب آخر في بلدة سبسطية. pic.twitter.com/0fI6YCPuk8 — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) July 21, 2023

وعقب استشهاد الشاب، اندلعت مواجهات بين شبان وجنود الاحتلال على مدخل البلدة، وسط إطلاق مكثف للرصاص الحي والقنابل الغازية، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

وتتعرض بلدة سبسطية بشكل ممنهج لاقتحامات المستوطنين وجنود الاحتلال، في محاولة لفرض أمر واقع والسيطرة على السكان والمعالم الأثرية في البلدة.

ومنذ أشهر عدة، تكررت الاقتحامات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وتتركز خاصة في نابلس وجنين.

وفي مقابل تصاعدت الاعتداءات الإسرائيلية التي أوقعت في الآونة الأخيرة عشرات الشهداء الفلسطينيين، وتواترت عمليات الرد الفلسطينية ضد جيش الاحتلال والمستوطنين مخلّفة عددًا من القتلى والمصابين.