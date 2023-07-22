تعهّدوا باحترام المبادئ الـ3.. بايدن يضغط على عمالقة التكنولوجيا لتنظيم الذكاء الاصطناعي

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن رغبته في أن يتم تطوير الذكاء الاصطناعي “بمسؤولية وأمان”، وذلك خلال اجتماع في البيت الأبيض مع عمالقة التكنولوجيا أمس الجمعة.

وقال بايدن “الذكاء الاصطناعي يحمل وعدا هائلا بفرص لا تصدق، لكنه يشكل أيضًا مخاطر على مجتمعنا واقتصادنا وأمننا القومي”.

وأضاف مشيرا إلى قادة شركات أمازون وأنثروبك وغوغل وإنفكشن وميتا ومايكروسوفت وأوبن إيه آي، أن “المجموعة الحاضرة هنا ستكون ضرورية لتوجيه هذا الابتكار بمسؤولية وأمان”.

وأكدت الشركات الـ7 التزامها بمكافحة الهجمات الإلكترونية والاحتيال، وتعهدت باحترام “المبادئ الـ3 التي يجب أن تكون أساسية لتطوير الذكاء الاصطناعي” وهي السلامة والأمن والثقة، ورحب بايدن بالتزامها “بدفع الابتكار المسؤول”.

وأضاف بايدن “سنرى المزيد من التغيرات التكنولوجية في السنوات الـ10 المقبلة أو حتى في السنوات القليلة المقبلة أكثر مما رأيناه في السنوات الـ50 الماضية. كان هذا كشفًا رائعًا بالنسبة لي”.

لكن المخاوف المرتبطة بهذه التكنولوجيا تتزايد، من المخاطر التي يتعرض لها المستهلكون (الاحتيال) والمواطنون (المعلومات المضللة) إلى مخاطر فقدان العديد من الوظائف.

Today, I was joined by leaders from American companies driving innovation in AI to announce their voluntary commitments for responsible innovation. These commitments – which companies will implement immediately – underscore the principles of safety, security, and trust. pic.twitter.com/6kvrcl4krv — President Biden (@POTUS) July 21, 2023

وتعهّدت الشركات باختبار برامج الكمبيوتر الخاصة بها داخليًّا وخارجيًّا قبل إطلاقها. كما تعهّدت بالاستثمار في الأمن السيبراني وتبادل المعلومات ذات الصلة حول أدواتها، بما في ذلك العيوب المحتملة، مع السلطات والباحثين.

وأكد الاجتماع أنه يجب عليها “تطوير تقنيات قوية للتأكد من أن المستخدمين يعرفون متى تم إنشاء المحتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي، مثل نظام العلامات المائية”، وفق ما قال البيت الأبيض.

وحتى الآن، أبدت الشركات الرئيسية المعنية ترددًا إلى حد ما في إضافة مثل هذه العلامات إلى المحتوى الذي يتم إنشاؤه باستخدام برامجها.

من جهته، قال كبير موظفي البيت الأبيض جيف زينتس لموقع أكسيوس الإخباري “نحتاج إلى استعمال كل أدوات الحكومة الفدرالية لتنظيم هذا القطاع والعمل مع الكونغرس لسنّ التشريعات”.

وأضاف أن من الضروري سنّ قانون بهذا الشأن حتى تكون للحكومة الفدرالية “السلطة التنظيمية لمحاسبة القطاع الخاص على أفعاله”.

Tune in as I deliver remarks on Artificial Intelligence. https://t.co/irMeraG2wS — President Biden (@POTUS) July 21, 2023

وتجعل التوترات السياسية الحالية في الكونغرس -حيث يشغل الجمهوريون غالبية مقاعد مجلس النواب- إصدار قوانين جديدة للذكاء الاصطناعي أمرًا غير مرجح في وقت قريب، لكن الحكومة قالت إنها تعمل على مرسوم بشأن أمن الذكاء الاصطناعي.

كما أكد البيت الأبيض أنه يعمل مع حلفاء في الخارج للبحث في وضع “إطار دولي قوي لتنظيم تطوير الذكاء الاصطناعي واستخدامه” في جميع أنحاء العالم.

وكان موضوع الذكاء الاصطناعي في صلب قمة مجموعة الـ7 في اليابان في مايو/ أيار، ومن المقرر أن تستضيف بريطانيا قمة دولية للذكاء الاصطناعي في الخريف المقبل على الأرجح.