تعهّدوا باحترام المبادئ الـ3.. بايدن يضغط على عمالقة التكنولوجيا لتنظيم الذكاء الاصطناعي

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن رغبته في أن يتم تطوير الذكاء الاصطناعي “بمسؤولية وأمان”، وذلك خلال اجتماع في البيت الأبيض مع عمالقة التكنولوجيا أمس الجمعة.

وقال بايدن “الذكاء الاصطناعي يحمل وعدا هائلا بفرص لا تصدق، لكنه يشكل أيضًا مخاطر على مجتمعنا واقتصادنا وأمننا القومي”.

وأضاف مشيرا إلى قادة شركات أمازون وأنثروبك وغوغل وإنفكشن وميتا ومايكروسوفت وأوبن إيه آي، أن “المجموعة الحاضرة هنا ستكون ضرورية لتوجيه هذا الابتكار بمسؤولية وأمان”.

وأكدت الشركات الـ7 التزامها بمكافحة الهجمات الإلكترونية والاحتيال، وتعهدت باحترام “المبادئ الـ3 التي يجب أن تكون أساسية لتطوير الذكاء الاصطناعي” وهي السلامة والأمن والثقة، ورحب بايدن بالتزامها “بدفع الابتكار المسؤول”.

وأضاف بايدن “سنرى المزيد من التغيرات التكنولوجية في السنوات الـ10 المقبلة أو حتى في السنوات القليلة المقبلة أكثر مما رأيناه في السنوات الـ50 الماضية. كان هذا كشفًا رائعًا بالنسبة لي”.

لكن المخاوف المرتبطة بهذه التكنولوجيا تتزايد، من المخاطر التي يتعرض لها المستهلكون (الاحتيال) والمواطنون (المعلومات المضللة) إلى مخاطر فقدان العديد من الوظائف.

Today, I was joined by leaders from American companies driving innovation in AI to announce their voluntary commitments for responsible innovation.

These commitments – which companies will implement immediately – underscore the principles of safety, security, and trust. pic.twitter.com/6kvrcl4krv

— President Biden (@POTUS) July 21, 2023