شاهد: صرخات أم غاضبة منعها ناشطون بيئيون من نقل رضيعها للمستشفى

دخلت أم في نوبة صراخ بأحد شوارع العاصمة البريطانية لندن، أمس الجمعة، عندما منعها ناشطون بيئيون من نقل رضيعها إلى المستشفى.

وصادفت الأم في طريقها وهي تنقل طفلها المريض إلى المستشفى مسيرة لناشطين بيئيين وقفوا عند إشارة ضوئية على أحد الشوارع، ومنعوا السيارات من العبور كنوع من الاحتجاج.

وأظهر مقطع فيديو التقطته كاميرا إحدى الحاضرات أن الأم حاولت أن تطلب من أحد الناشطين إفساح الطريق لها حتى تنقل طفلها إلى المستشفى على وجه السرعة.

وأوضح الفيديو أنه مع عدم استجابة الناشط، واستمرار المحتجين في منع السيارات من مواصلة السير، دخلت الأم في نوبة غضب وبدأت بالصراخ، فيما احتج سائقو السيارات عبر إطلاق أصوات سياراتهم.

وتشهد لندن احتجاجات مستمرة ينظمها ناشطون بيئيون، كان أضخمها في إبريل/نيسان الماضي نظمته حركة “تمرد ضد الانقراض” المدافعة عن المناخ، بمشاركة ما يقدر بـ50 ألف ناشط بيئي.

واستمر الاحتجاج، الذي أطلق عليه “The Big One- الأكبر” 4 أيام، وحضرت الشرطة فيه بشكل مكثف، لكن الاحتجاج ظل سلميًا، حيث هتف الناشطون وغنوا ولوحوا باللافتات وهم يشقون طريقهم عبر المدينة.

وكانت الحركة قد أصدرت طلبًا لحكومة المملكة المتحدة للدخول في مناقشات معهم بهدف طلب إنهاء جميع التراخيص والتمويل لمشاريع النفط والغاز الجديدة.

و”تمرد ضد الانقراض” حركة بيئية عالمية هدفها اللجوء إلى العصيان المدني السلمي لإرغام الحكومات على اتخاذ إجراءات لتجنب نقاط التحول في النظام المناخي، وفقدان التنوع الحيوي، وخطر الانهيار البيئي والاجتماعي.