غزة.. استمرار معاناة السكان جراء انقطاع الكهرباء في ظل الحصار الإسرائيلي (فيديو)

أجمعت عينة من سكان قطاع غزة على أن الانقطاعات المتكررة لخدمات الطاقة الكهربائية في ظل الحصار الإسرائيلي، زادت من تأزيم الوضع العام في القطاع، وحولت حياة الكثير من المرضى إلى جحيم.

وقالت إحدى الأمهات “ابنتي تعاني من شلل دماغي وحرارتها مرتفعة على مدار الساعة، ومع انقطاعات الكهرباء نضطر لوضعها داخل إناء مليء بالماء البارد حتى لا تموت”.

وأضافت “الوضع صعب علينا نحن الكبار فما بالك بحالة المرضى الصغار”.

وتابعت “مع الانقطاعات المتكررة كنت اضطر لنقلها للمستشفى لتظل تحت العناية المركزة طوال فصل الصيف الحار”.

وقالت امرأة أخرى “وضعنا الاقتصادي صعب، ونعاني من الأمراض المعدية التي ينقلها البعوض والبراغيث. زوجي طريح الفراش، وانقطاعات الكهرباء تزيد من مأساتنا”.

وتساءلت مسنة “كيف يمكن لأبنائنا وبناتنا أن يدرسن وينجحن في حياتهم الدراسية في ظل الانقطاعات المستمرة للكهرباء”.

ومع استمرار موجة الحر التي تضرب قطاع غزة وعددا من دول المنطقة العربية المجاورة، لا يجد سكان القطاع موارد مالية لشراء هوائيات أو أجهزة التكييف في ظل الوضع الاقتصادي الصعب.

يذكر أنه مع تعنت سلطات الاحتلال وإصرارها على إغلاق المعابر وعدم إدخال الوقود، اضطرت السلطة الفلسطينية لتوزيع ساعات استهلاك الكهرباء، الأمر الذي أثر في القطاعات الخدماتية الحيوية، خاصة المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية والمرافق الخاصة بآبار المياه ومحطات التحلية ومحطات معالجة المياه العادمة ومحطات ضخ الصرف الصحي.

وكان مركز الميزان لحقوق الإنسان قد كشف أنّ الكمية المتوفرة في محطة توليد كهرباء قطاع غزة هي 166 ميغاوات، في حين بلغت الحاجة الفعلية للطاقة الكهربائية لسكان القطاع في ظل الأجواء الاعتيادية لأكثر من 450 ميغاوات لتلبية احتياجات السكان خلال 24 ساعة، لترتفع بذلك نسبة العجز في الطاقة الكهربائية إلى أكثر من 63%.