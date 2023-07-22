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ناشطون يحلقون رؤوسهم تضامنا مع مرضى السرطان في شمال سوريا وإطلاق حملات لإنقاذهم (فيديو)

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22/7/2023-|آخر تحديث: 22/7/202310:34 AM (بتوقيت مكة المكرمة)

أقدم ناشطون سوريون على حلق رؤوسهم تعبيرًا عن تضامنهم مع مرضى السرطان في شمال غرب البلاد، بعدما توقفت رحلة علاج العديد منهم إلى المراكز الصحية التركية إثر الزلزال المدمر الذي ضرب طرفي الحدود في فبراير/ شباط الماضي.

وكانت تركيا قد أغلقت معبر باب الهوى الذي يجتازه المرضى من أجل تلقي العلاج على الطرف الآخر من الحدود، وعاودت فتحه قبل أسابيع لبعض الذين كانوا يتلقون العلاج قبل وقوع كارثة الزلزال.

وأطلق الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء)، حملة (#أنقذوهم) لمساعدة مرضى السرطان، وقال في بيان “يوم إضافي واحد من انتظار العلاج يمكن أن يكون حاسمًا في حياة مرضى السرطان وذويهم، يوم واحد قد يحمل المزيد من المعاناة ويقلل فرص الشفاء ويحوّل الأمل ومحاولات الصمود إلى يأس كبير”.

وتابع “أمام قطاع طبي أنهكه الاستهداف الممنهج من قبل نظام بشّار الأسد وحليفه الروسي، واستنفده الزلزال المدمر، يكافح أكثر أن 3000 مصاب بالسرطان في شمال غربي سوريا، للحصول على الرعاية الطبية، غارقين بمأساة انتظار تلقي العلاج والآثار المدمرة للسرطان، ويعيشون تحديات كبيرة في ظل ندرة موارد الرعاية الصحية”.

وختم مؤكدًا أنه “يجب التوقف عن تجاهل الكارثة واتخاذ خطوات عاجلة لتأمين حلول مستدامة تضمن توفر الرعاية الصحية لهم، وتنهي مأساتهم بشكل جذري”.

وخلال الأيام الماضية، انتشرت حملات عدة عبر منصات التواصل تفاعل معها كثيرون عبر وسوم (#أنقذوا_مرضى_السرطان)، و(#السرطان_لا_ينتظر) و(#savecancerpatients).

وحذر “فريق ملهم التطوعي”، الخميس، من أنّ آلاف المرضى يواجهون الموت البطيء بعد حرمانهم من العلاج، مبينًا أن الحل الوحيد هو خروجهم من المنطقة بأسرع وقت ممكن ليخضعوا للعلاج الإشعاعي. وأكد في منشور على تويتر أن “الشمال السوري غير مُهيأ لعلاج مرضى السرطان”.

وكان الطبيب أسامة عبد الواحد قد قال للجزيرة مباشر إنه تم تشخيص 608 حالات سرطان بعد كارثة الزلزال في فبراير الماضي، بينهم 91 طفلا يعانون من حالات أورام مختلفة.

وأضاف أن أغلب الحالات المسجلة تحتاج إلى العلاج الكيميائي والإشعاعي في تركيا.

وناشد عبد الواحد السلطات التركية استقبال الحالات التي تم تحويلها قبل فوات الأوان.

وكانت مديرية الصحة بمدينة إدلب شمالي سوريا قد أوضحت أنه يتم يوميًّا تشخيص نحو 3 حالات جديدة مصابة بالسرطان.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل