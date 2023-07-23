إلى أي مدى تفاقمت المعاناة؟ الجزيرة مباشر تنقل واقع مرضى السرطان في شمال سوريا (فيديو)

رصدت جولة لكاميرا الجزيرة مباشر في مستشفى “سامز” لمرضى السرطان في إدلب شمالي سوريا، معاناة المصابين في ظل حرمانهم من دخول تركيا لتلقي العلاج.

وكان مؤثرون وناشطون وحقوقيون قد دشنوا حملة لمناشدة العالم إنقاذ مرضى السرطان في شمال سوريا، الذين يتجاوز عددهم 3 آلاف مريض. وأفاد مراسل الجزيرة باكتشاف نحو 3 حالات جديدة يوميًا لمرضى السرطان هناك.

وقال الدكتور أيهم جمو أخصائي أمراض الدم والأورام ورئيس قسم سامز للأورام، إن المركز يقدم العلاج الكيماوي مجانًا لمرضى السرطان، ويقدم استشارات مجانية لجميع أنواع مرض السرطان.

وأضاف “قبل الزلزال كان يتم تحويل الحالات التي لا يتوفر لها العلاج في المركز إلى الداخل التركي لتلقي العلاج، ولكن في هذه الفترة وبسبب إغلاق الحدود أصبح لدينا ضغط كبير”.

وعن الخدمات التي يقدمها المركز، قال الطبيب “لدينا حوالي 1200 جرعة مطبقة شهريًا، ونحو 2000 مريض يراجعون المركز شهريًا، ونحاول قدر الإمكان تقديم الخدمات التي نستطيعها وتقديم العلاج الكيماوي المدعوم لدينا لبعض أنواع السرطان.





وعن الصعوبات التي يواجهونها، قال “هناك أنواع من السرطانات لا تتوفر لها العلاجات مثل العلاج الإشعاعي والعلاج المناعي، وهو علاج مكلف ويصعب تأمينه للمرضى في ظل هذه الظروف”.

وأضاف أن هناك 3 إصابات حديثة يتم اكتشافها يوميًا، ونحن بإمكانياتنا المحدودة نحاول أن نغطي نحو 70% من المرضى بالعلاج الكيماوي.

وعن سبب انتشار مرض السرطان في الشمال السوري، قال “لا توجد حتى الآن دراسات عن أسباب انتشار مرض السرطان، وعند مقارنة الإحصائيات لدينا بدول الجوار تكاد تكون متقاربة”.

وأضاف “في الفترة الأخيرة أصبح هناك اكتظاظ سكاني كبير في المنطقة، ولا يوجد تحويل للحالات إلى تركيا لهذا يزداد عدد المرضى المترددين على المركز”.

إن الحصول على العلاج والرعاية الطبية هو حق أساسي لكل البشر وفق المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، لكن في شمال غربي #سوريا تحول حصول مرضى السرطان على العلاج والرعاية الطبية لقضية عليهم أن يكافحوا لأجلها بأجساد أنهكها المرض.

أكثر من 3 آلاف مريض بالسرطان يحتاجون للوصول إلى… pic.twitter.com/iBLZltwWaG — الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) July 23, 2023

وكانت تركيا قد أغلقت معبر باب الهوى الذي يجتازه المرضى من أجل تلقي العلاج على الطرف الآخر من الحدود، وعاودت فتحه قبل أسابيع لبعض الذين كانوا يتلقون العلاج قبل وقوع كارثة زلزال فبراير/ شباط الماضي.

وأطلق الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء)، حملة (#أنقذوهم) لمساعدة مرضى السرطان، وقال في بيان “بدأ الوقت ينفد، السرطان لن ينتظر، ويجب على المنظمات الأممية المعنية التدخل العاجل والاستجابة لمطالبات المرضى وذويهم بالحصول على حقهم بالعلاج”.