إيلون ماسك يتطلع إلى تغيير شعار تويتر وتوديع “كل الطيور”

قال الملياردير الأمريكي إيلون ماسك إنه يتطلع لتغيير شعار منصة تويتر للتواصل الاجتماعي.

وكتب على المنصة التي يملكها “سنودع قريبًا العلامة التجارية لتويتر، وتدريجيًا كل الطيور”.

And soon we shall bid adieu to the twitter brand and, gradually, all the birds — Elon Musk (@elonmusk) July 23, 2023

وأضاف ماسك في تغريدة نشرها الساعة 12:06 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (0406 بتوقيت غرينتش) اليوم الأحد “إذا نُشر شعار يتمتع بقدر كاف من الجودة الليلة، سنطلقه حول العالم غدًا”.

ونشر ماسك صورة داخلها حرف إكس وامض باللغة الإنجليزية، دون أن يذكر مزيدًا من التفاصيل.

If a good enough X logo is posted tonight, we’ll make go live worldwide tomorrow — Elon Musk (@elonmusk) July 23, 2023

وتحت قيادة ماسك الصاخبة للمنصة منذ شرائها في أكتوبر/ تشرين الأول غيّرت الشركة اسم أعمالها إلى إكس كورب بما يعكس رؤية الملياردير لتطوير “تطبيق فائق” على غرار تطبيق وي تشات الصيني.

ويصف الموقع الإلكتروني لتويتر الشعار الحالي، وهو طائر باللون الأزرق، بأنه “أكثر أصولنا تميزًا” ويضيف “ولهذا السبب نحميه بشدة”.

وجرى تغيير شعار الطائر مؤقّتًا في إبريل/ نيسان بصورة كلب شيبا إينو الموجودة على عملة الدوغ كوين المشفرة، الأمر الذي ساعد في زيادة القيمة السوقية للعملة بـ4 مليارات دولار.

ويوم الثلاثاء، رفعت دعوى قضائية على تويتر تزعم أن الشركة مدينة بما لا يقل عن 500 مليون دولار من تعويضات نهاية الخدمة لموظفين سابقين، مما يمثل أحدث حلقة في سلسلة المشكلات التي تواجه تويتر.

وقامت الشركة منذ استحواذ ماسك عليها بإنهاء خدمة أكثر من نصف قوتها العاملة لخفض التكاليف.