داعية إسلامي: الأحزاب المحافظة في الغرب تريد التحالف مع المسلمين للتصدي للقيم السلبية (فيديو)

قال الداعية الإسلامي الأمريكي عبد الرحيم مكارثي إن العقلية الغربية تغيرت كثيرا خلال العقود الماضية، وإن الأحزاب المحافظة في مجتمعات الغرب تريد التحالف مع المسلمين من أجل القضاء على القيم السلبية مثل الشذوذ.

وأضاف مكارثي في لقاء مع (المسائية) على قناة الجزيرة مباشر، مساء السبت، أن قادة الدول والمجتمعات الغربية “يحترمون من يحترم نفسه ومبادئه”، مشددا على أن التمسك بتعاليم القرآن والدفاع عنها يزيد من احترام أبناء الغرب للإسلام والمسلمين.

وتابع “أعرف الغرب جيدا وأعرف أن الأحزاب المحافظة بعدما ايقنت بتمسك المسلمين بمقدساتهم والدفاع عنها، أرادت التحالف معهم من أجل التصدي للقيم السلبية السائدة في الغرب”.

وقال مكارثي إن مقاطعة المسلمين لمنتجات إحدى الشركات الأمريكية كبدها خسائر مادية كبرى، مضيفا أن اعتماد سلاح المقاطعة الاقتصادية في جميع دول العالم الإسلامي للمنتجات السويدية لا بد أن يأتي بنتائج جيدة.

واعتبر الداعية الذي اعتنق الإسلام وهو في الثامنة عشرة، وأصبح من أشهر الدعاة إلى الإسلام باللغة الإنجليزية، أن معضلة السويد أنها تعتبر الإساءة للأديان “حرية رأي”، وقال إن هذا المنطق يمثل “تناقضا غريبا” يصعب قبوله.

وشدد مكارثي على ضرورة استغلال الإساءة للقرآن للدخول في حوارات جدية مع الغرب أفرادا ومجموعات من أجل تعريفهم وإقناعهم بحقيقة رسالة الإسلام، موضحا أن غالبية الأشخاص الذين يقومون بهذه الأفعال، لم يطلعوا على الإسلام ولم يعرفوا أسراره وحقائقه.

يذكر أن مكارثي يعمل مدربا لتأهيل الدعاة للتعريف بالإسلام، وعضوا في الهيئة العليا لرابطة علماء المسلمين، وله رحلات دعوية إلى أكثر من 30 دولة، كما شارك في العديد من المؤتمرات الدولية المتعلقة بالتعريف بالإسلام.