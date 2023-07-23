شاهد: إجلاء آلاف السكان والسياح في جزيرة رودس اليونانية عقب فقدان السيطرة على حرائق الغابات

يسابق رجال الإطفاء، في جزيرة رودس اليونانية، الزمن من أجل احتواء حريق هائل اندلع منذ 5 أيام في أرجاء واسعة من الجزيرة، وإجلاء الآلاف من السكان والسياح من مناطق الخطر.

ووثقت مقاطع مصورة ومتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي، مشاهد إخلاء الآلاف لمنازلهم وفنادقهم في القُرى والمناطق المحاذية للحرائق، أمس السبت، بعدما أتت ألسنة النيران على نحو 50 ألف فدان من الغابات.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن الحريق امتد على جبهات عدة، ويتجه نحو قرية أسكليبيو في الجنوب.

وأضافت المصادر ذاتها أن سلطة الطوارئ وجّهت رسائل للمقيمين في مناطق “مساري” و”مالوناس” و”هاراكي” في الجزيرة صباح السبت، مطالبةً إياهم بالإخلاء الفوري بعدما قسمت نيران الحرائق الجزيرة إلى نصفَين.

وأتت نيران الحرائق على منازل وفنادق عدة في الجزيرة، ما دفع الحاضرين في مناطق أخرى إلى الإخلاء الفوري. الأمر الذي رفع عدد الأشخاص الذين تم إجلاؤهم حتى أمس السبت، إلى حوالي 10 آلاف.

وبينما يكافح رجال الإطفاء لإخماد الحرائق على 3 جبهات رئيسة، في قُرى كيوتاري وجينادي وأبولو، تم نقل السكان والسياح للمكوث في صالات الألعاب الرياضية والمرافق التعليمية والفنادق وغيرها. في حين تم نقل بعضهم من الجزيرة عبر البحر.

ووصفت خدمة الإطفاء اليونانية الحرائق بأنها الأصعب على الإطلاق في البلاد، وحذّرت من تفاقم الوضع بسبب الرياح القوية.

ومن المتوقع أن تتجاوز درجات الحرارة، اليوم الأحد 40 درجة.

وتواجه اليونان نهاية أسبوع “ربما تكون الأكثر سخونة على مدى الخمسين عامًا الماضية” خلال تموز/يوليو وفق خبراء الأرصاد الجوية.

يأتي هذا، بينما يعاني عشرات ملايين الأشخاص في النصف الشمالي في الكرة الأرضية من موجة حرّ شديد هذا الصيف.