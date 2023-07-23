بسبب عدم وجود طريق معبّد.. فيل ينقل صناديق اقتراع لقرية نائية (فيديو)

لجأت اللجنة الوطنية للانتخابات في كمبوديا إلى استخدام فيل لنقل صناديق الاقتراع إلى قرية نائية ليس لها طريق معبّد.

وأظهرت لقطات نشرتها اللجنة أحد الفيلة حاملًا صندوق اقتراع ومستلزمات انتخابية عابرًا بها أنهارًا وأدغالًا للوصول إلى القرية التي يبلغ أعداد الناخبين فيها 173 ناخبًا.

وذكرت اللجنة أن الفيل أنهى مهمته بنجاح بعد السير لثلاث ساعات في طرق وعرة للوصول إلى القرية.

وأدلى الكمبوديّون بأصواتهم، الأحد، في انتخابات تشريعيّة يُرتقب أن يُسلّم في أعقابها رئيس الوزراء هون سين الذي يحكم البلاد منذ 38 عامًا، المهمّة إلى نجله الأكبر.

وفي غياب أيّ معارضة تتمتّع بصدقيّة، إثر استبعاد الحركة الرئيسيّة المناهضة للسلطة، يُتوقّع أن يفوز حزب الشعب الكمبودي بزعامة هون سين، كما في عام 2018، بمقاعد البرلمان كلها البالغ عددها 125.

ودعي أكثر من 9.7 ملايين ناخب للتوجّه إلى صناديق الاقتراع، والمشاركة في انتخابات وطنيّة هي السابعة منذ اتفاقات باريس للسلام عام 1991 التي كانت بمثابة نهاية لعهد الخمير الحُمر.