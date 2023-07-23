قتيل وجرحى بانهيار جسر في غرب اليونان (فيديو)

قالت السلطات اليونانية إن شخصًا على الأقل قتل وأصيب 8 آخرون إثر انهيار جسر يخضع لأعمال إصلاح غرب اليونان.

وانهار جزء من جسر في باتراس في منطقة برواستيو على الطريق المؤدي إلى العاصمة أثينا بعد منتصف ليل الأحد.

وقالت سلطات الإنقاذ إن المصابين نقلوا إلى المستشفيات.

وقال متحدث باسم إدارة الإطفاء إن حركة المرور أغلقت على الجسر منذ 20 يوليو/تموز “بسبب أعمال الهدم لإعادة بناء المعبر السفلي”.

ولم تتضح على الفور أسباب انهيار الجسر الواقع على طريق يربط باتراس في شبه جزيرة بيلوبونيز بأثينا.

وبدأت أشغال ترميم الجسر في عام 2021 بكلفة تفوق 6 ملايين يورو.