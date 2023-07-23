مذيع يختم برنامجه بتصرف لافت على الهواء تضامنا مع مرضى السرطان في شمال سوريا (شاهد)

تضامن المذيع عابد ملحم مقدم برنامج “ريبوست” على قناة تلفزيون سوريا المعارضة للنظام، مع مرضى السرطان في الشمال السوري بطريقة ملفته للانتباه.

وأقدم ملحم على حلق رأسه على الهواء مباشرة في ختام الحلقة، الخميس الماضي، ليعبر عن تضامنه مع المرضى، وللفت انتباه المسؤولين تجاه معاناة السوريين في الشمال.

وقال ملحم “ربما نلفت نظر منظمة الصحة العالمية، وأي شخص مسؤول للالتفاتة لمعاناة هذا الشعب والوقوف مع مرضى السرطان في الشمال السوري”، ثم شرع بحلق شعر رأسه بالماكينة أمام المشاهدين.

ويزيد عدد مرضى السرطان في الشمال الغربي للبلاد الخاضع لسيطرة فصائل المعارضة عن 3 آلاف، بينهم 608 حالات تم تسجيلها من جانب مديرية الصحة في إدلب في الفترة التي أعقبت الزلزال.

وتعاني المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة من فقر شديد في المنشآت الطبية، خاصة تلك التي تعالج الأمراض الخبيثة مثل السرطان والأورام.

وأعلن ناشطون في إدلب شمال غربي سوريا أمس السبت، دخول عدد من مرضى السرطان في اعتصام مفتوح بالقرب من معبر باب الهوى الحدودي، بعد منعهم من دخول تركيا لتلقي العلاج.

وُوضعت 4 خام من أجل الاعتصام في ساحة المعبر بالقرب من مدينة سرمدا شمالي إدلب، حيث يعتصم في هذه الخيام أكثر من 600 مريض على شكل دفعات يومية.

وكانت تركيا قد أغلقت معبر باب الهوى الذي يجتازه المرضى من أجل تلقي العلاج على الطرف الآخر من الحدود، وعاودت فتحه قبل أسابيع لبعض الذين كانوا يتلقون العلاج قبل وقوع كارثة الزلزال.

وقالت مديرية الصحة بمدينة إدلب شمالي سوريا قد أوضحت إنه يتم يوميًّا تشخيص نحو 3 حالات جديدة مصابة بالسرطان.

وأطلق الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء)، حملة (#أنقذوهم) لمساعدة مرضى السرطان، وقال في بيان “بدأ الوقت ينفد، السرطان لن ينتظر، ويجب على المنظمات الأممية المعنية التدخل العاجل والاستجابة لمطالبات المرضى وذويهم بالحصول على حقهم بالعلاج”.